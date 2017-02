Gobernar para todos

Lo dicen todos los dirigentes cuando salen elegidos, en la noche electoral en la que celebran el triunfo junto a los militantes de su partido, no os preocupéis, seré el presidente de todos, o seré el alcalde de todos, da lo mismo que sean de derechas o de izquierdas, todos tiran del manual del perfecto hombre de Estado y tranquilizan a los que desde sus casas asisten inquietos a la victoria de un político que no les gusta porque no comparten sus ideas. Pero luego, pasada la euforia, viene lo que viene y no hay que más que fijarse en la diferencia entre el discurso conciliador de Trump cuando se confirma que ha ganado a Hillary Clinton con el tono abiertamente agresivo y radical de sus primeras decisiones y hasta de sus llamadas telefónicas con el resto de líderes mundiales. Tampoco los periodistas se lo ponemos fácil, hagamos un poco de autocrítica que de vez en cuando no pasa nada. Si cumplen su programa al pie de la letra les acusaremos de no consensuar nada, de aplicar el rodillo, de intransigentes. Y si no lo hacen porque tratan de llegar a acuerdos, proclamaremos que sus promesas son papel mojado. Como siempre, la clave suele encontrarse en un punto medio, que es donde residen la sensatez y el sentido común. Pensemos en los actuales gestores del Ayuntamiento de Valencia, que en sus cerca de dos años en el consistorio se han distinguido por la radicalidad y hasta la excentricidad de algunas de sus medidas. Compromís puede alegar, por poner un ejemplo, que en su programa llevaba la llamada 'pacificación del tráfico', pero en la práctica lo que eso significa es que se están poniendo trabas a los coches de manera muy torpe, como el cambio en la regulación semafórica para hacer más lenta su circulación (que también perjudica a los autobuses). El fomento del uso de la bicicleta se podía haber hecho de forma inteligente, progresiva, dialogante, sin declarar la guerra a los automóviles. Se podía, en fin, cumplir el programa pero, al mismo tiempo, tratar de gobernar para todos, sin sectarismos, sin apriorismos ideológicos, con un buen talante, con trellat. El alcalde -otro ejemplo- se podía haber distanciado de la anterior etapa en cuanto a la estrecha relación entre el poder político y la Iglesia, pero sin forzar entonces un divorcio como si el fenómeno religioso fuera una especie de lepra de la que conviene huir al tiempo que abraza con entusiasmo manifestaciones como la de las reinas magas republicanas o la cabalgata del orgullo gay. Eso no es ser el alcalde de todos sino sólo el de unos pocos, el de los afines, el de los que te dan la palmadita en la espalda y te dicen ¡bravo Joan!, sigue así, leña al mono, a los catolicarras, a los españolistas, a los blaveros, no te pongas una corbata, que eso les molesta, les pica (hasta Marzà se puso una ayer, en la boda de los amigos Punset y Marí). Eso es gobernar para tus amigos, tus militantes, como el que se quejó de las campanas de San Nicolás.