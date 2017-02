Antes de analizar el partido de anoche en Mestalla contra el SD Eibar, decir que Carlos Soler fue injustamente expulsado. La jugada se debería haber resuelto con tarjeta amarilla para ambos futbolistas. Aun así, sí el colegiado sólo vio al valencianista, aun siendo injusto, acertó señalando penalti y expulsando al canterano. Es algo que Carlos Soler, tras lo acontecido, ya tiene aprendido. Una lástima. Una máxima a aplicar para él y para cualquier otro futbolista, y aunque nos duela es así, «en el fútbol nunca se repele ni una patada, ni un empujón, ni una agresión». Pero, evidentemente, el árbitro se equivocó, porque no vio la primera acción de Escalante. Uffff, y ya dejada la polémica a un lado, vayamos al encuentro, de cuyo resultado, y más que del resultado, de cuyo juego, el propio Voro calificó como paso atrás. Y efectivamente así fue. Antes del partido, reconocíamos la mejora del equipo, un incremento en el nivel de rendimiento del grupo, a nivel individual y colectivo. Lógicamente, más de unos que de otros, pero mejora al fin y al cabo. El equipo competía, tenía mayor intensidad, y era mucho más difícil de derrotar que hace pocas semanas. Algo que ayer no se dio.

Estoy con el entrenador valencianista, la realidad es la que es. A ver si lo que hay no ha sido la principal razón que causó varios cambios de entrenador, dimisiones de responsables deportivos, y se iniciara el grito ya permanente, como muchas otras veces en nuestro estadio y con otros dueños o presidentes, de «Peter vete ya», cuando las cosas se tuercen. Esto es Mestalla señores, y ese cántico ya no desaparecerá si no se toman decisiones con urgencia. No desaparecerá nunca. Pero si se tomaran podrían dulcificar, destensar la situación a la espera de la temporada que viene, con el ánimo renovado y la comprensión de los aficionados como principal baluarte de tu gestión.

Creímos en el equipo, y pasamos de luchar por la permanencia, a hacerlo por la Europa League, y todo esto debe ser paso a paso, sin prisa pero sin pausa, y sabiendo, como dice Voro, la realidad en la que nos encontramos. Y la SD Eibar nos devolvió a esa realidad en la que nos cuesta ganar, hasta nos cuesta competir. Aquella realidad que pone al descubierto nuestras deficiencias, y nos pone en evidencia ante el panorama futbolístico nacional. La SD Eibar es un equipo muy bien trabajado. Tácticamente perfecto, porque se les explica y lo ejecutan con claridad y gran esfuerzo. Corren mucho y bien. Realizan una presión colectiva impresionante, son mayoritariamente veloces y solidarios, y apoyan muy bien al compañero que lleva la pelota, facilitando una circulación de balón precisa y eficiente. Canalizan muy bien el ataque y además, tiene gol. Y sí, sí, estoy hablando del Eibar. Y nosotros no pudimos con todo ello. Problemas en la salida de balón, acabamos casi siempre con pelota larga de Garay, lo que hacía muy fácil a los defensores eibarreses neutralizar nuestros ataques. Y su medio campo, acompañados por el resto, les confirió un dominio y control casi absoluto del juego y del terreno. No hay más. No supimos cómo hacer ante un rival que lo tenía muy claro. Y no me sorprendió, el Eibar es una de esas alegrías que esta liga nos está proporcionando. Y nosotros a trabajar, el objetivo es sencillo.