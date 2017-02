ECONOMÍA A LECHES

Las grandes teorías económicas del siglo XX se pueden explicar con dos vacas, y no es una vacilada. Desde un punto de vista ideal, en un sistema económico liberal si un señor tiene dos vacas que dan leche, una la puede vender y comprar un toro. A partir de ahí, el toro y la vaca pueden dar terneros y terneras. Con la venta de los terneros puede comprar un campo para producir forraje para dar de comer a las terneras que se convertirán en vacas. Estas darán leche y, con ello, más ingresos.

Las vacas que se van generando en la granja las puede vender a otros granjeros, a los que puede ofrecer el forraje que producen sus campos y reinvertir todos los ingresos en una embotelladora para la leche que producen sus vacas y, si nada se tuerce demasiado, hacerse rico.

Por contra, en un sistema comunista, ahora que estamos a unos meses de conmemorar los 100 años de la revolución que abrió las puertas al nacimiento de la URSS, si uno tenía dos vacas, el Estado le quitaba las dos vacas a cambio de prometerle todos los días un vaso de leche. Nada importaba que se lo ganara o no llegara a ganárselo. Tenía derecho a un vaso de leche, aunque ya era otro cantar que llegara.

Por contra, el estado autoritario le decía que podía tener dos vacas, vender una para comprar un toro, tener terneros y terneras... con tal de que un día no se quejara de que las carreteras que llevaban a la granja eran una castaña, los precios que se le imponían para la leche no daban para cubrir los gastos o que el permiso para la embotelladora que había construido no terminara de llegar nunca.

En ese sentido, ante las críticas, el estado autoritario y el comunista sacaban el mismo folleto de instrucciones y repartían porrazos, grilletes y campos de trabajo para todos, ya se fuera empresario, currante o medio pensionista.

Al llegar el siglo XXI, algunos de estos monstruos se extinguieron por inanición y pareció que el modelo capitalista ponía fin a la historia... pero no. A alguien se le ocurrió que, si tienes dos vacas y prevés tener tres vacas, ¿por qué no vender los derechos de explotación sobre esas tres vacas?

Con ellas una entidad financiera puede ejecutar una 'swap' de deuda por acciones con una oferta general asociada. A partir de ahí obtiene el equivalente a cinco vacas. Con este documento por cinco vacas en la mano, se venden los derechos de explotación de seis vacas a una sociedad con sede en Islas Caimán que los traspasa a otra en Panamá y viceversa. Al final, se venden a un fondo los derechos de venta sobre 38 vacas que nacerán en 2023 y se empaqueta con otras sociedades que dicen tener 16 corderos en 2019, 56 ovejas en 2035 y 2.000 gallinas en 2026.

Mientras tanto, una de las dos vacas de la granja enferma y muere. En 2017, alguien va a la granja calificada como AAA y con «decenas de vacas» y se encuentra a un sólo animal que a duras penas da un cubo de leche cada mañana. Y, ahora, vas y sales de la crisis.