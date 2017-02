Sí a la veritat històrica

El PP ha presentat en Les Corts Valencianes una proposta que fa referència a la reafirmació de la singularitat de la llengua valenciana, diferent a qualsevol atra llengua d'Espanya i pròpia dels valencians com reflexa el seu Estatut. Una acertada proposta que nos permetrà conéixer les diferents versions que nos brinden tant el PSPV com Ciutadans, sabent ya la postura catalanista que defendran tant Podemos com Compromís, que neguen l'història i la realitat del poble valencià.

El romanç valencià, com totes les llengües naixcudes del llatí, té el seu orige en la destrucció de l'Imperi Romà en el segle V. Abandonades les ciutats, i refugiada la gent en els camps, foren creant els seus propis instruments de comunicació durant l'Alta Edat Mija. El conjunt de la Comunitat continuà este mateix camí durant els segles VI i VII i a partir del VIII baix l'influència de la llengua àrap, pròpia de les èlits que habitaven en la Cort dels Califes.

D. Julián Ribera, el més insigne dels arabistes espanyols, demostrà la necessitat que tenien els juges d'anunciar les seues resolucions en la llengua romanç per a que foren entesos per la gent, argument al que afegim les tesis del doctor Penyarroja referides a les Comunitats Mossàraps.

Ningun escritor valencià del segle XV deixà de manifestar que escrivia en llengua valenciana, com ho demostra la Bíblia traduïda per Bonifaci Ferrer; en el seu colofó s'afirma que ho feu en l'arromançada llengua valenciana. Sols en l'últim terç del segle XIX és quan la Renaixença catalana s'erigix en depositària de la cultura occitana, proclamant el català com la llengua dels països catalans incloent en ells a Valéncia.

Proyecte que els valencians hem rebujat sempre ya que la realitat històrica nos demostra que la llengua valenciana és una llengua pròpia i diferent.