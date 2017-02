Ribó o la falta de respeto

La pregunta que se hacen la mayoría de valencianos que habitamos la tercera capital de España es qué hemos tenido que hacer para merecernos a este político de Manresa, que con sus ínfulas republicanas y catalanistas se resiste a regresar a su añorada tierra, lugar en donde se encontraría a sus anchas y por lo menos no nos amargaría la vida a los ahora sufridos moradores de esta, en su día, preciosa y tranquila ciudad. Porque si hacemos un recorrido minucioso por los casi dos años que lleva de gestión, el único objetivo conseguido, aparte de abrir el balcón de la Casa Consistorial a todos los turistas, ha sido el de instaurar un cabreo generalizado entre la gran mayoría de habitantes de la ciudad del Turia.

Y no quiero entrar en la lista de despropósitos que Ribó nos ha traído desde que se ha hecho cargo de la batuta municipal por las limitaciones de espacio que me impone esta sección, pero algunos de ellos son tan llamativos que dejan constancia inequívoca del recio y trasnochado sectarismo de que presume este personaje, porque encima parece que se crece cuando le llueven las críticas desde todos los rincones y estamentos de la ciudad, demostrando así su total insensibilidad y falta de respeto hacia sus representados.

Pero como a pesar de todo confío en que Ribó sigue siendo una persona inteligente y con capacidad de raciocinio, le quiero regalar unos modestos consejos para los dos años que le quedan de gestión: destierre de su vocabulario las palabras prohibir/quitar; no cree conflictos en áreas donde nunca los ha habido; oriente su exacerbado laicismo para unir y no para separar; deje de practicar los mismos excesos de sus antecesores, que usted tanto ha criticado; sea eficaz en su gestión y aproveche los recursos de que dispone (el año 2016 solo ha acometido el 50% de las obras previstas); no se obsesione con enterrar el castellano, porque además de valencianos somos españoles; tenga presente que en Valencia además de bicicletas también hay personas; y por último, no enfrente a los valencianos, y haga gala de la principal función de un alcalde: sembrar paz y concordia, para ser el alcalde de todos y no de unos pocos.