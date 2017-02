PORCENTAJES

La manía persecutoria afecta a los que son perseguidos sin ser maniáticos. El hombre más poderoso del mundo también sufre. El neurótico Trump está convencido de que todos los países del invicto país de Babel se han aprovechado de Estados Unidos. Quizá sea mejor tener manías de grandeza que grandeza de manías, pero ambas cosas son de índole psiquiátrica. Desde que tomó posesión de su cargo, hace sólo dos semanas, aunque parecen dos años, el mundo, que es un lugar muy confuso, ha aumentado su confusión. Omar Khayyam, que nació en Nishapur a mediados del siglo XI de nuestra era, lo definió como «un destartalado mesón». El gran poeta persa era un místico que coincidió con nuestro San Juan de la Cruz, saltándose los calendarios. Se dedicó a las matemáticas y estudió los astros. Ahora todos estamos dedicados a estudiar el 3%, mientras la recaudación de Hacienda llegará este año a su máximo histórico. El departamento que dirige, es un decir, don Cristóbal Montoro tendrá que prorrogar los Presupuestos. Quiere decirse que el año que ya ha venido vamos a ser más pobres que este que hemos pasado. ¿Será un remedio aumentar el impuesto sobre las bebidas azucaradas? El llamado impuesto sobre las bebidas dulces afectará incluso a la Coca-Cola Cero, que no tiene ni puñetera gracia si no se mezcla con ginebra, como Dios manda y nosotros obedecemos.

Ahora se están controlando las grandes fortunas, salvo las realmente grandiosas, que son incontrolables. No se trata del rencor contra la excelencia, que siempre es una cosa muy nuestra, sino de un intento de moderar a los insaciables, que no se conforman con tenerlo todo y quieren más de lo que les corresponde después de habernos salvado del 'Tejerazo'. Los más jóvenes ignoran sus consecuencias. Los periódicos europeos hablan de 'escándalo soberano', por no decir 'reales injusticias'. Otros hablamos del 3% y de la Convergencia de Mas y seguimos confiando en la Guardia Civil.