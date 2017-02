PODEMOS O NO

Ni si Dolores de Cospedal continúa como secretaria general, ni si Soraya Sáenz de Santamaría coloca mejor a su equipo en la dirección del PP. Ni tan siquiera si se notará mucho el silencio de José María Aznar. El foco de atención política del próximo fin de semana no estará en ningún caso en la Caja Mágica -donde los populares celebran su congreso de exaltación de Mariano Rajoy-, sino en Vistalegre, en la pelea por acotar el poder del secretario general que mantendrán Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Escuchaba ayer a Irene Montero, diputada y jefa de gabinete de Iglesias, aludir a que las diferencias en un partido no significan división, y a que en el partido conviven distintos modos de entender la acción política y que eso es positivo y blablablá... La nueva política ha quedado reducida, en el caso de Podemos, a un pulso entre la izquierda más rancia, con sabor a comunismo, que encarna el líder del partido, y la búsqueda de espacios que no desprecien los institucional y que lo combinen con el activismo social, que sostiene Errejón. Tener cara de niño (y serlo, porque el número dos de la formación morada tiene 33 años) no resta valor a una posición política que si se hubiera puesto en valor hace ahora un año, cuando Podemos se empeñó en votar en contra de Pedro Sánchez, quizá habría evitado que el debate en ese partido se asomara ahora al precipicio de la ruptura. No soy de los que ve a Errejón ni a sus seguidores -que son casi la mitad de su partido, si no más- ingresando en una organización como el PSOE, formada por muchos dirigentes acomodados en la derrota y algunos experimentados en la utilización de la marrullería. Pero sí que percibo cierta tendencia a la simpatía entre esa parte de Podemos que sin perder el contacto con la calle asume que lo institucional forma parte del debate político democrático con ese PSOE que trata de estirar hacia la izquierda a una organización que ha ido dando pasos sucesivos hacia las proximidades del PP, hasta el punto de llegar a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. No me sale hacer política ficción con un eventual acuerdo entre esa parte de Podemos que pone en valor la trasversalidad y esa otra del PSOE que se niega a renunciar al activismo y a convertirse en izquierda transformadora. Pero sí que detecto posibles puentes. El resultado del proceso orgánico abierto en el socialismo -ese del que Ximo Puig no tiene nada que decir ante el comité nacional de su partido- podría precipitar movimientos. Igual que se pueden producir en función del resultado del congreso de Vistalegre. Los aparatos de los partidos tratan de hacerse fuertes y para ello necesitan victorias contundentes que anulen la contestación interna. Cada vez que escuchen que la discrepancia es buena en un partido, imagínenlo afilando un cuchillo.