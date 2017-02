EL NUEVO NO SÉ QUÉ

Recordando hace unas semanas con Paco Lloret mi primer partido en Mestalla, un Valencia-Real Madrid en el que yo creía que había debutado Salif Keita, el mayor archivo viviente de la historia del Valencia CF me aclaró que no, que llegó la temporada anterior y que ése fue el primer partido de su segundo año, que por cierto perdimos 1-2. El caso es que Keita era Keita y venía como Keita, al igual que Rep era Rep y sólo Rep (ojo, que era mucho Rep), o Diarte era el Lobo Diarte, no se les comparaba con ningún jugador anterior. Poco después llegó Kempes, nuestro icono, el mito de mi generación, y más tarde lo hicieron otros futbolistas de gran calidad y fama internacional que tuvieron más o menos suerte en su etapa por aquel entonces blanca. A continuación vivimos la travesía por el desierto, los años en que nos teníamos que conformar con Iglesias, Wilmar Cabrera, Urruti o Víctor Hugo Aristizábal porque la tarjeta ya no nos daba para ir a comprar a las tiendas de la milla de oro y recurríamos a la planta de oportunidades, donde uno encuentra lo que encuentra, americanas que hacen su función pero que no están a la moda y que te tiran demasiado o te sobran por todas partes, suéters que te están bien pero con algún defecto, un punto suelto, una rozadura, pantalones que parece que tengan más largo un camal que el otro, o sea, para entendernos, Wilmar Cabrera, Urruti y Aristizábal. Pero pasamos el desierto y volvieron los grandes fichajes, Mijatovic, Madjer, Romario, Villa... No consigo recordar en qué momento comenzó la moda de 'el nuevo...' aunque creo que el primero fue Feghouli, 'el nuevo Zidane', y yo, qué tonto, me lo creía, ya lo veía en el centro del campo haciendo una ruleta, o en el borde del área fintando y marchándose de uno, dos, tres contrarios, pero luego resultó que Feghouli no era ni Zidane, ni Zida, ni siquiera Zi, sino sólo Z, la z de zorro, pero zorro de golfo, y que al único que era capaz de regatearse era a sí mismo en el borde de su cama cuando sonaba el despertador y no quería levantarse para ir a entrenar. O tal vez fue Carleto, 'el nuevo Roberto Carlos', y yo, qué idiota, también me lo creí, y me fui a Mestalla a admirar al fenómeno, aquella primera falta desde 35 metros que iba a tirar, seguro, ya lo verás, como el brasileño, con efecto, de fuera hacia dentro, un golazo, está cantado. Le dio tan mal que el balón no llegó ni al área. Nunca más se supo del 'nuevo Roberto Carlos'. Así que ahora, cuando después de dos partidos, ¡dos partidos!, oigo que un tal Carlos Soler, un chaval de la cantera, es el nuevo Baraja, o el nuevo Claramunt, pues me entran sudores fríos, me echo a temblar, no, por favor, no, otro 'el nuevo...' no, que se van a cargar al chico, que lo van a hundir.