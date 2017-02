La tarde del pasado día 1 no solo se estrenaba con uno de los records en el precio de kilovatio a la hora en la que el Sol se perdía por el horizonte, no.

Mientras una abuela gritaba, agudamente, «!Niño, esa luz! , ejerciendo su buena memoria y recordando los tiempos de la postguerra con aquella bombilla que, puesta en el marco de la puerta de la cocina, servía para alumbrar cocina y comedor, otros acontecimientos veían la luz.

A la misma hora, en el marco de la democracia que es el Congreso, un diputado, Pablo Bustinduy, de Podemos, se rompía las manos de tanto aplaudir al joven Errejón que exigía que alguien explicara el fichaje del Sr. De Mesa - que ejercía de ex director de la Guardia Civil - por Red Eléctrica.

El bueno de Pablo olvidaba que él, al margen de su actual estado de diputado aplaudidor, había sido, espero por el bien de su santa madre que lo siga siendo, hijo de la ex ministra de Sanidad con el Gobierno de Zapatero, Ángeles Amador; la Sra. Amador ocupa desde entonces un puesto en la misma mesa de consejeros de la generosa red Eléctrica ya que en 2012 se llevó una suculenta paga de 182.000 euros año por unos días de sentadillas.

La amnesia de Pablo es contagiosa. Su madre dará la bienvenida al Sr. De Mesa cuya carrera es progresiva. Una carrera la de este nuevo consejero que para sí la querría alguno, al decir de comentarios de negro sobre blanco en su Galicia natal.

Lo señalan como «auxiliar de jardinería» en su origen y de joven adscrito a los militantes de Cristo rey», vaya usted a saber, y como diputado casi permanente. Un militante fiel a quien los pollos parecen ponerle huevos. Mejor y más seguro que el cuponazo con su sueldo para toda la vida.

Claro que no es el único caso. Consultando fuentes me confirmo en la sospecha de que más de veinte ex ministros, tres ex presidentes y un «fum» de niveles inferiores están a sueldo de telefónicas, eléctricas, aerolíneas, constructoras etc. Por lo tanto «el enchufe» del Sr. De Mesa no es ninguna novedad. Sigue la corriente.