Ante la genial ideade suprimir el volteo de campanas me atrevo a sugerirle que antes de decretarlo piense en los ciudadanos, a la mayoría nos gusta el sonido, su utilización daba y da vida a los pueblos, por medio de ellas nos comunicábamos y según su repique eran fallecimiento, fuego, etc. Sr. alcalde, ¿no se ha dado cuenta que no molesta para nada su repicar? Y sin embargo, cosas que sí molestan no se ha dado cuenta o no se ha querido dar. Le invito a darse una vuelta, por ejemplo, por la Avda. de Jacinto Benavente, lugar de encuentro de jóvenes y de los que no lo son tanto los fines de semana. ¡No se puede pasar! Los gritos son mucho mas molestos que los de la campana y no dejan dormir. Me parece tan contradictorio que llego a la conclusión de que su mandato va dirigido a suprimir todos los signos que huelan a Iglesia.