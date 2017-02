Hay que esperar acontecimientos, pero lo que sucede no admite espera. El tiempo se nos ha echado encima y eso justifica que estemos todos jorobados, empezando por el Parlamento Europeo que ha vetado al representante del omnipotente Trump. ¿Ha hecho bien el llamado viejo continente negándose a tomar viagra? Quien manda, manda y los pobres tenemos que conformarnos, aunque no nos gusten las formas ni a los socialistas ni a los populares. Las posverdades del independentismo también eran mentira, pero cada vez nos explican mejor por qué los españoles vivimos peor y se nos empequeñece la patria sin que el suelo se estremezca bajo nuestros pies. Rajoy se dispone a impedir el referéndum por la fuerza, pero quizá no baste el famoso artículo 155 para precintar colegios y tomar el mando de los Mossos. El tacto de la audacia siempre ha consistido en saber hasta qué punto pueden llevarse las cosas demasiado lejos. ¿Es estadísticamente cierto que Cataluña quiere irse? El desguace se aproxima, pero ¿qué podemos hacer, salvo cantarle eso de 'no te vayas todavía' por si las cosas tienen arreglo? Cuando se rompe un jarrón hay que juntar las manos para apretar las piezas, pero para eso es preciso que no se haya perdido ninguna.

Nunca hemos entendido ese cuento bíblico del camello y la aguja, a pesar de haber conocido tantos camellos que no tenían interés en pasar por tan incómodo lugar. Lo auténticamente dificultoso no es encontrar una aguja en un pajar, sino hallar un pajar en una aguja. La Moncloa, según dicen, está preparándose para intervenir con lo que denominan 'medidas coercitivas' para impedir la parcial autonomía. Mientras, Iglesias y Errejón ocultan sus discrepancias, ya que bastante hacen con ocultar sus afinidades. Habrá que esperar, contra toda esperanza. Hay que verlas venir antes de que se vayan. Para luego es tarde, pero no es nunca y al tiempo le queda mucho tiempo por delante.