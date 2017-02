¡Ser vegetariano es una aberración!

Cada día más personas son vegetarianas, unos por salvar vidas de animales, otros por cuidar el medio ambiente, y algunos por su propia salud. Las personas que deciden dar este paso suelen estar emocionadas con lo que van a hacer, ya que lo hacen con el propósito de conseguir algo positivo, poner su granito de arena. Sin embargo, cualquier vegetariano se ha enfrentado a las típicas frases: «¿Acaso las plantas no son también seres vivos?», o incluso «Si dejas de comer carne te vas a morir por falta de proteínas». De repente todos los no vegetarianos se vuelven unos grandes defensores de los sentimientos de las plantas, además de expertos nutricionistas. Absolutamente nadie pretende hacer ningún mal al hacerse vegetariano, todo lo contrario, pero en la mayoría de los casos, la gente va a intentar convencerte de que lo que estás haciendo o vas a hacer está mal, en vez de apoyarte en tu decisión. Ser vegetariano no es fácil, y lo último que necesitas si lo eres es que haya gente que trate de hacerte creer que lo que estás haciendo está mal, cuando realmente no es así, tu decisión está bien, está genial.