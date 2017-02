NO SABEN, NO CONTESTAN

Supongo que a la mayoría del valencianismo le gustaría saber si los diez partidos que debe jugar Simone Zaza para que el club se vea obligado a comprar al jugador por 16 millones de euros más dos en variables son completos o no. Es decir, si salir desde el banquillo ante el Villarreal y Las Palmas ha dejado el horizonte en ocho encuentros o el italiano tan sólo suma 32 minutos de los 900 que exige su opción de compra condicionada. Las preguntas al club sólo tienen eco. Nadie dice nada. Nadie detalla nada. La pregunta es tan pertinente como necesaria para que el socio sepa a qué se atiene el club de sus amores y cómo condiciona la operación Simone Zaza al presupuesto de la próxima temporada que, si todo sigue según lo previsto, tendrá que adelgazar en unos 40 millones de euros respecto a la presente campaña. El guión pasa por la venta de los mejores jugadores para obtener los ingresos que no van a dar en la cantidad esperada los derechos de televisión y que por el momento no aporta la ausencia de patrocinador.

Otra pregunta por ahora sin respuesta es cómo ha quedado el presunto expediente abierto a Dani Parejo por su salida nocturna acompañada de excesos cuando antes de Navidad el club estaba más próximo que ahora a los puestos de descenso. El guión es el mismo: la nada. ¿Se ha cerrado el caso Parejo? ¿Se ha sancionado al jugador? ¿Ha sido indultado para correr un tupido velo respecto a los tiempos del 'fuori'? ¿Se ha hecho la vista gorda para evitar que forzará su salida en el mercado de invierno y tenerlo comprometido durante la segunda vuelta? Juro que he preguntado por ello. Sin respuesta. Ni en un sentido ni en otro. Seguro que a cada una de las anteriores preguntas hay una respuesta. Más o menos convincente pero la hay si el club tuviera la voluntad de aclarar una situación que no hace mucho fue un serio problema. Es cierto que cierta hipocresía envolvió el caso Parejo, su único fallo fue que le pillaran con las manos en la masa. Pero si el club tomo aquello como bandera de la mano dura, no se entiende el silencio.

En el Valencia hay demasiados expedientes X sin respuesta, alejados de la razón y de la transparencia. Es cierto que hay un propietario mayoritario que no tiene la obligación de rendir cuentas más allá de una vez al año en junta ordinaria, pero existen miles de accionistas y abonados que quieren saber qué pasa en su club y el motivo de cada una de las decisiones que se toman. La transparencia es necesaria para la buena salud de una entidad en la que desde hace tiempo todo se cuece en una olla con tapadera, de puertas hacia adentro. Dar la luz es un ejercicio de claridad.