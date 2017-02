MATERNIDAD 'DE VERDAD'

Revelarle al mundo lo duro que es ser madre se ha puesto de moda. El turno le ha tocado ahora a Samanta Villar, que publica libro explicando las dificultades de lo que supone la crianza. No es nada nuevo. Cada pocos años alguna periodista escribe un libro explicando su visión no idealizada sobre la maternidad con títulos recurrentes. Todo lo que no te contaron sobre ser madre. La maternidad contada 'de verdad'. Una mirada realista sobre la aventura de ser madre. Villar presentó el libro hace unos días con cierto revuelo por algunas afirmaciones en las que decía que ser madre era perder calidad de vida y que ella ahora no era más feliz ahora que antes de tener a sus hijos. No han sentado bien las palabras al colectivo de madres que, como hienas, se abalanzan ante el más mínimo desvío de lo que ellas consideran que debe ser la maternidad y cómo debe sentirse.

Lo único que me extraña es que con 41 años, nadie a su alrededor, amigas, una hermana, alguna prima, le hubiese advertido de lo duro que es ser madre. A mí las mías sí que me lo contaron, quizás porque fui la última en tener un hijo. Ni el cansancio, ni las noches en vela, ni la preocupación ni el sentimiento de incertidumbre me pillaron de nuevas. Eso va en el pack, junto a la alegría indescriptible de verlo crecer, junto a los abrazos que te da, junto a la felicidad inmensa que te proporciona a ratos. Pero sí, claro que se pierde calidad de vida. A no ser que tengas una interna 24 horas. A mí no me gusta el trabajo de Samanta Villar (convertir al periodista en la noticia), pero reconozco que es una buena profesional y sabe lo que funciona. Creo que sus declaraciones van más dirigidas a provocar y a vender libros que a otra cosa. Tranquilas, madres canónicas. Es solo un poco de marketing.