La serie huele a caramelos de cereza mezclados con el humo de un cigarro y suena a 'Satisfaction' de los Rolling Stones. Tras el visionado de cinco capítulos de 'El joven Papa', emitida por HBO y protagonizada por Jude Law, puedo afirmar que esta delicatessen audiovisual se trata de material sensible de ese que penetra piel adentro. Pio XIII, encarnado de manera sublime por Law, acaba de ser escogido Papa tras un cónclave inusual erigiéndose, con apenas 48 años, como el pontífice más joven de la historia. Este hombre de clero de belleza angelical y mirada profunda e insondable, se observa en el espejo en ropa interior, desayuna Cherry Coke, protagoniza escapadas nocturnas por Roma ataviado con ropa deportiva y sujeta el báculo con una mano mientras con la otra se fuma un pitillo. Pero hay más. Lejos de quedar limitado por este juego de destellos efectistas, el Papa Pío se cuestiona su fe a escondidas y reniega de una Iglesia buenista, condescendiente y populista que, y cito sus propias palabras, «hace que se llenen las plazas mientras se vacían los corazones», pues él aboga por un amor devoto que raya lo fanático, por un Dios, a sus ojos, exigente e implacable. El Papa de la serie es tentado además por una suerte de María Magdalena rubia, nívea y entregada que no hace sino reafirmar su absoluto compromiso consigo mismo pues, renunciando a un placer que no le es desconocido, se autoproclama valiente y cobarde a la vez. Bajo la mitra y la casulla que luce el máximo representante de la Iglesia aguarda un hombre de Dios, pero un hombre a fin de cuentas, en este caso con un carisma y una gestualidad potentes que lo dotan del aura propia de una estrella del rock. La pregunta es, ¿se puede ser salvaje y transgresor en cuestiones de fe? La ficción firmada por Paolo Sorrentino confirma que sí, se puede.