Insultos a la inteligencia

Si la actualidad transmitida de forma directa y simultánea en diferentes plataformas a todo el mundo pudiera ser analizada de acuerdo con unas normas básicas de crítica razonada, el mundo como hoy lo conocemos no existiría. Esa crítica razonada, ustedes me dirán, no puede existir, porque cada persona o grupo, cada sociedad o división de personas que podamos imaginar, tiene ideas diferentes sobre lo que es conveniente o no lo es; por consiguiente la lectura, por ejemplo, de los cristianos sobre un tema determinado, no puede ser la misma que la que realizan los musulmanes. Y los intereses de los chinos no pueden coincidir con los de los europeos. Y así sucesivamente.

Sin embargo, toda la historia de la civilización no es sino el intento indesmayable por encontrar lugares comunes donde situar el bienestar y el acuerdo. Luchando contra el egoísmo congénito del ser humano, la colaboración gregaria ha demostrado con creces su superioridad en la lucha evolutiva por la supervivencia, porque tan innato es el impulso violento como el acto altruista que favorece al otro sin que al momento reciba una compensación. Pero el triunfo está en la fuerza de muchos apoyándose los unos a los otros en momentos de debilidad y dolor. Cuando una sociedad logra ese equilibrio entre los que conforman su entramado social estamos ante un pueblo inteligente.

Por desgracia las sociedades fracturadas pierden las bases que durante años han generado su prosperidad. Cuando surgen decepciones y resultados que generan frustración, muchos pueblos tienen la tentación de volver a la cultura endogámica de la cueva: quien es más fuerte triunfa. Con ello el ideal de generar una aldea global 'razonable' se va al garete. Todo se complica más si los dirigentes practican el insulto a la inteligencia, dando un sentido fraudulento a las palabras. Trump es el ejemplo paradigmático de la necedad: cualquiera ve que los del ISIS estarán frotándose las manos ante el cierre de la frontera estadounidense para siete países musulmanes. ¡Qué gran argumento para sus campañas! Pero en España los de la Generalitat Catalana no se quedan atrás: cuando continuamente conculcan las leyes no paran de decir que, al hacerlo, están siendo demócratas y respondiendo al mandato del pueblo.

En definitiva, hoy en día la estupidez no se penaliza, ni la pura contradicción, ni se practica un análisis de riesgos antes de tomar medidas absurdas. Lo fundamental es meterse una idea en la cabeza, y luego hacer tierra rasa con todo. No me pidan que piense o sea crítico, eso es de reaccionarios, o vendepatrias o de insolidarios, o de cualquier otra cosa. Trump condena a su pueblo, Puigdemont, también: Europa no va a tolerar ahora otro desgarro sin ningún fundamento. Pero qué más da: los insultos a la inteligencia hace tiempo que perdieron su mala fama, e incluso pasan por ser ideas luminosas.