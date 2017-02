Es difícil escapar de la corriente buenista que impone sus normas empleando un sutil rodillo que nos aplasta. Es difícil, sí, pero conviene huir de esos remolinos que todo lo arrastran aunque sólo sea por higiene mental o, simplemente, por llevar la contraria y chinchar un poco. De repente, las fronteras son malas, nefastas, asquerosas. Incluso Mariano Rajoy dijo hace pocos días que «no me gustan las fronteras». Bueno, pues que las quite en Ceuta y Melilla y a ver qué pasa. Mariano Rajoy ha hecho del tono morigerado su bandera y nunca se sale del guión. Con 23 años aprobó una durísimo oposición a registrador de la propiedad pero esta conquista nunca la ventila porque es consciente del odio español hacia los cráneos privilegiados que logran una plaza fija estupendamente remunerada de por vida. Mariano Rajoy, con 23 años, ya estableció una frontera sagrada entre él y los demás. Si le hubiese fallado la política se habría refugiado en el registro y a vivir, que son dos días. Pero este hombre es incapaz de pronunciar razonamientos que linden con lo políticamente incorrecto. Ante la ola histérica frente a Trump buena parte del personal cacarea contra las fronteras, y Mariano no se arriesga a defender algo obvio; esto es, la necesidad de fronteras en muchos casos para que un país no se colapse como le sucedió al Líbano cuando un millón de palestinos tomaron aquella nación. Por otra parte, las fronteras son un fértil campo para la literatura y el cine. La frontera es tierra de contrabando y buscavidas, híbrido cultural de machihembramiento surrealista, cápsula mestiza de trasiego sudoroso. La mejor novela de Cormac McCarthy se titula 'Meridiano de sangre' y se sitúa entre Méjico y los USA. Indios cafres y mercenarios psicópatas cabalgan sobre esa línea de sangre y fuego. Sin fronteras no somos nadie.