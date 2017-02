Los mesianismos no son buenos. Ni siquiera para los propios seguidores. La razón está en que el mesías necesita rendición absoluta. Sin fisuras. Sin dudas. Sin medias tintas. Al fin y al cabo, no es cualquiera. ¡Es el mesías! Los propios Monty Python podría representar la escena cambiando la expresión de los demócratas norteamericanos «¡es la economía, estúpido!» por un rotundo «¡es el mesías, cretino!» y presentar con ella la candidatura de Pablo Iglesias en la convención de Podemos. Deseando estoy ver el relato del auge y caída de Iglesias con estética de la 'Vida de Brian'.

La cita de Vistalegre II, en curiosa paradoja nominal, se está conformando, a juicio de Carolina Bescansa, en choque de trenes. El Niño de las Coletas vs. el Niño a secas. De niños va la cosa, con la sorpresa de que el más maduro parece el barbilampiño Errejón. Terminará por formar su propia propuesta política si vence Iglesias. Y si eso sucede simultáneamente al triunfo de Pedro Sánchez en el PSOE, veremos la tan cacareada conjunción astral, ahora sí, entre él y Errejón. Si Sánchez fuera listo lo acogería con los brazos abiertos y rebajaría el tono radical de su discurso. De lo contrario en lugar de ver los astros alineados en la misma órbita, surcando el éter hacia el mismo destino, veremos a Sánchez y a Errejón intercambiando papeles; el primero, extremándose y el segundo, centrándose. La coreografía puede ser de lo más interesante. Los dos cuerpos celestes pasarán, uno junto al otro, en el espacio infinito sin apenas rozarse y hacia posiciones opuestas. Sustituyéndose, quizás.

Entretanto, el mesías seguirá encabezando el asalto a los cielos. Ya ha avisado de que si pierde, dimitirá de Secretario General. Parece que le resulta imposible ponerse al servicio de las ideas de otro que aglutinen más apoyos que las suyas propias. Es la demostración de su egolatría patológica. Difícilmente puede gobernar un país quien no es capaz de trabajar por un proyecto aunque no sea suyo al 100%. Un presidente de gobierno, y más en la nueva coyuntura, ha de estar dispuesto a pelear por obtener lo mejor para aquellos a quienes sirve. El servicio implica renuncia al dogmatismo y humildad para no creerse en posesión de la verdad. El tren de Iglesias no va por esa vía. De hecho él es quien ha situado a Errejón en lo alto de la colina para chocar sus cornamentas y ver quién es el macho alfa. Por eso se presenta también al Consejo Ciudadano, una posición que obtendría solo con ser el líder. Iglesias necesita derrotar al otro ciervo y no dejar duda de su fuerza. Cosas de los mesías. Lo de Podemos no es un choque de trenes sino de cornamentas. Por eso es lógico que Bescansa se aparte. De esas batallas nadie sale indemne y lo mejor es ponerse de canto. No tanto por mostrar el rechazo a los modos sino por quedar libre de compromisos antes de saber quién gana. Cosas de mesías, o estás conmigo o estás contra mí.