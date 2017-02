La convivencia en sociedad exige un sutil equilibrio entre intereses, derechos y deberes. Hay cosas que nos molestan de los demás, pero que soportamos en previsión de las cargas y molestias que podemos provocar con nuestras acciones. Si hay campanarios es porque hay campanas, y estas cumplían una función que exige su toque y la emisión de un inevitable sonido. Ahora surge el conflicto sobre su impacto sonoro, en la consideración de que el tañido es fuente de acreditado enojo. A mi gusta que suenen las campanas. Me recuerda la Iglesia de María Auxiliadora, y me trae recuerdos de aquel barrio a caballo entre la huerta y la ciudad, a veces pueblo, y a veces ciudad, entre las cicatrices de las acequias soterradas, y antiguas sendas sepultadas por el callejero. La sirena de Industrias Robi, la llamada del afilador y la del camión de la basura. Una vez en un riad de Marraquech su encargado nos dejó con la palabra en la boca porque el muecín llamaba a la oración. Es verdad que desde el punto de vista estético, y turístico, era muy apreciable. Pero el tema es que allí había que ir, y nunca se me hubiera ocurrido plantear las molestias de ser despertado tan temprano. El problema de las campanas no es la contaminación sonora. Es la ideológica. Si no suenan, menos recuerdan la invitación a la oración, y menos proselitismo ejercen sobre el vecindario. Pero la culpa no es de quien ejerce una prohibición, sino de quien no las defiende. Bastaría llenar las iglesias para convertir esta prohibición en una batalla estéril. A los que vivimos en la periferia de la fe, no nos corresponde una defensa solvente. Pero me parece mal. Pretender que el tañido de unas campanas moleste, cuando a un centenar de metros la plaza del Tossal hierve de decibelios los fines de semana es mucho pretender. Quien quiera disfrutar con una magnífica -y nueva- visión de la ciudad disfrutará con la lectura del espléndido libro Ciutat de campanars, de Toni Sabater. La ciudad, y el Regne, y todo lo que hoy se supone que somos y reivindicamos, en materia de identidad valenciana nace de aquellas parroquias, y de aquellos campanarios, desde la conquista de Jaume I. La medida nos hace menos nosotros, y es una renuncia innecesaria. Si has leído a Voltaire, y estás bien seguro de tus convicciones, unos cuantos toques de campanas no te apean de ningún sentimiento. Yo lo señalo, y el que deba defenderlo, que lo defienda. Porque de lo contrario, primero se prohíben las campanas, y luego se escarbarán las escrituras de la propiedad. El que se queje entonces llegará tarde, y demostrará que no veía en las campanas y en lo que representan más que un signo prescindible mientras no afectaran a su confort y a su seguridad. Quien habría de decir que llegaría un día que tañer unas campanas sería un gesto de rebeldía frente a la autoridad.