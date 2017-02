Campana sobre campana

El soroll, íntimament lligat al sentit de l'oït, és fonamental en les nostres vides. Aporta informació de l'entorn, modifica el nostre estat d'ànim i inclús, a voltes, afecta a la nostra salut física i mental. Per això, si el sò és de per sí un fenomen físic complex de quantificar, més difícil encara ho és estimar l'efecte que causa sobre les persones.

El nivell de potència acústica ni tan sols seguix una escala llineal, sino logarítimica: un tren que emet un soroll de 100 decibels provoca una intensitat de soroll dèu voltes major que la d'un camió que genera 90 dB, mes que la percepció de l'oït humà siga que el tren fa a soles el doble de soroll. En més matisos: dos sons en iguals decibels pot ser que es perceben en distint volum segons la seua freqüència o duració (els aguts i continus molesten més que els greus i puntuals). I queda la distància: cada volta que nos separem el doble de lo que estàvem d'una font sonora, el nivell d'intensitat baixa 6 dB.

Estes variables són tengudes en conte pels tècnics especialisats en acústica a l'hora de valorar si una font de soroll pot resultar objectivament molesta per a un ser humà. Variables tècniques que el llegislador intenta reflectir de manera equànim i objectiva en les normatives i ordenances. Pero a on res poden fer les lleis de la física ni l'interpretació dels tècnics és en entrar a valorar cóm una mascletà pot aplegar als nostres oïts de manera excitant i agradable, mentres que el vol d'un mosquit o el tictac d'un rellonge pot desequilibrar la ment del més pintat, si les circumstàncies ho propicien.

Evidentment, el llegislador que vol protegir el dret al descans dels ciutadans no pot parar-se en valoracions subjectives; pero l'eixecutiu que ha d'aplicar la llei sí que pot fer-ho. En este sentit, la prohibició a certes iglésies de tocar les campanes, dictaminada per l'ajuntament de Valéncia -s'entén, fins que adopten sistemes que reduïxquen l'intensitat del soroll-, pot donar peu a interpretacions ben diverses. No dubtem que el toc de campanes pot resultar molest en segons quines circumstàncies i ubicacions, pero, ¿quàntes voltes i a quina hora es produïx al dia? ¿No quedàvem en que era un patrimoni cultural dels valencians, com el mateix ofici de campaner? ¿No era per eixe motiu que es substituïa la gravació del toc de les dotze en el rellonge de l'Ajuntament per un repic real de campanes -suprimint, per cert, com qui no vol la cosa, l'interpretació dels primers compassos de l'himne valencià-? ¿De veres que no hi ha en el mateix àmbit veïnal fonts de soroll infinitament més molestes en les quals fixar-se? Qui compra o lloga una vivenda prop d'un campanar, ¿no sap lo que fa?

¿No som conscients de les sensibilitats a flor de pell en les que topetem en estes qüestions? ¿No podríem, en definitiva, tindre més trellat, canviar lo que no funciona be, pero respectar lo que funciona?