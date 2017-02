AMOR ODIOSO

Nunca podría casarme con alguien que no compartiera mi aversión por la pizza con piña, por madrugar, por los domingos por la noche, por los remakes innecesarios o por todos esos programas de televisión de entrevistar a señores para cotillear sus casas. Hay quien dice que lo que más une a dos personas no son los gustos en común, sino poder odiar juntos las mismas cosas. Dos almas errantes a las que les guste el mismo subgénero del rock progresivo y se encuentren por el camino tienen menos probabilidades de seguir juntas que una pareja a la que, además del amor, les una el desprecio por el gotelé. Bien lo saben las redes sociales y aplicaciones encargadas de buscar pareja, o lo detestablemente calificado como «compañero de viaje» (ya puedo buscar a alguien que tampoco soporte esta definición). Ahora se han subido al carro del odio, ese que siempre ha estado ahí, pero que se intenta apartar a base de frases motivacionales plasmadas en tazas y agendas con tonos pastel. Pero las libretas con caras felices están perdiendo la batalla y ya ha emergido de lo más profundo del abismo 'Hater', el equivalente de 'Tinder' en lo que respecta a aplicación para ligar a través de la pantalla del móvil. Solo que ahora no cuentan los intereses compartidos, los amigos en común o los deportes, a cada cual más arriesgado según sus fotos, que puedan practicar juntos. 'Hater' hace apología del derecho a odiar y une a dos personas que tengan potencial para quedar y aborrecer juntos ciertos aspectos de la vida. Si se junta un par en el que ambos tengan tirria a lavar los platos o bajar la basura, quizá sea un pequeño obstáculo para que la relación salga adelante. Aunque siempre será mejor que convivir con alguien que no soporte 'Harry Potter' y tener que ocultarle todas las varitas que has ido acumulando con el paso de los años.