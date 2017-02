Al alcalde Ribó

Durante cientos de años han sonado las campanas molestasen o no a muchos o pocos vecinos; ahora tú, tal vez más por tu inquina y odio a lo religioso (católico, claro) las prohíbes mientras reparas y mejoras el sonido de las del reloj del Ayuntamiento, molesten o no a algunos vecinos.

Alcalde, a muchos valencianos y residentes sin serlo (como tú), molesta que se corten las calles por una maratón u otras carreras pero lo soportamos y jamás se nos ocurriría pedir que se supriman; ¡faltaría más!

Alcalde, los empresarios y trabajadores del Mercado Central, así como a gran parte de vecinos de María Cristina y Avenida Barón de Carcer, se han visto perjudicados con tus decisiones de restringir y modificar el tráfico. A pesar de ello no te piden ni que te calles, ni que dimitas.

Analiza con la frialdad de las cifras el número de valencianos a quienes beneficia y a los que perjudica tu carril bici (soy ciclista, conste) para luego valorar si es o no acertada la inversión abandonando otros frentes mas necesitados de dinero.

Juan, deberías saber que el coste con cargo al erario público de una cabalgata de 'reinas magas' carente de arraigo y tradición, propia de una mente, cuando menos rara, alejada de la normalidad tanto como próxima al esperpento e insultante, además de ser un despilfarro, supone un despropósito. Mejor invertir ese dinero en la Casa de la Caridad o disminuir impuestos.

Juan, alcalde, antes de haber aceptado el cargo deberías haber aprendido a procurar ser el alcalde de todos y no solamente de tus adláteres.

Alcalde, Juan, tal vez no aprendiste bien que el odio engendra odio; la violencia, violencia; el resentimiento y el rencor, enfrentamiento, miseria y muerte. No aprendiste que la convivencia pacífica se fundamenta en el respeto mutuo, el perdón, la solidaridad y la caridad, todo eso que tanto te falta para con quienes no pensando como tu, somos católicos.

Juan, alcalde, «con un par», demuestra ser coherente con tu excelsa laicidad y animadversión al catolicismo, atrévete a suprimir la Semana Santa Marinera o, al menos las trompetas y tambores que en procesiones que cortan calles y molestan a algunos, acompañan con su música.

Nos veremos en las próximas elecciones. Entre tanto, te deseo lo mejor y también rezaré por ti.