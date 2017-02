Que vienen los del cine español

Ya están los del cine español amenazando con una nueva gala de esos premios que toman el nombre de un pintor. Vaya incongruencia, una más de esta pandilla de cineastas, actoruchos y titiriteros. Deberían aprender de los franceses, cuyos galardones cinematográficos, los César, hacen referencia a un escultor... Ejem. O de los americanos, que se inventaron unas estatuillas que se parecían al tío de alguien. Bueno, lo mismo da. Seguro que aprovechan la ceremonia para quejarse por su situación laboral, para dar visibilidad a algunos problemas o para lanzar reivindicaciones. Deberían aprender de los interpretes estadounidenses, que ellos sí que saben mantener la boca cerrada y volcarse con lo importante, con las películas y el glamur. Bueno, excepto Meryl Streep este año. Que debe de estar senil. Y Emma Stone, y Ashton Kutcher, y Bryan Cranston, y David Harbour... A saber lo que habían tomado. A quién se le ocurre protestar. Pertenecen al único gremio que lo hace. Jamás hemos visto a ganaderos, hosteleros, profesores, médicos, periodistas, taxistas o políticos quejándose o demandando algo. Cualquier profesional, por ejemplo, acataría el IVA que se le impusiese sin decir ni pío. Salvo los ópticos, que alertaban ayer del cierre de locales, o los grandes empresarios, a los que les va a tocar remitir información casi en tiempo real y no les viene bien.

Los del cine, no obstante, no tienen ningún derecho a rebelarse porque, como todo el mundo sabe, están subvencionados. Y cuando a uno le subvencionan, como todo el mundo sabe también, ha de enmudecer. Una cosa lleva a la otra. No existe industria en este país con más ayudas públicas que la de la claqueta. Si no contamos, por supuesto, la automovilística. O los agricultores, que son excepciones que confirma la regla. O los propios partidos políticos. Sólo lo que reciben por la Ley Electoral supera la cantidad que se reserva para producir películas. Pero, reconozcámoslo, ellos sí que hacen buenas películas. Divertidas, actuales, con argumentos sorprendentes...

Porque en el cine español únicamente saben rodar títulos que tienen que ver con la Guerra Civil. Repasemos las producciones más nominadas a los Goya y descubriremos la coincidencia en los argumentos: 'Un monstruo viene a verme', sobre un republicano que se persona en el bando nacional; 'Tarde para la ira', sobre unos maquis que pasan la tarde en el monte; 'Que Dios nos perdone', sobre la persecución a miembros de la Iglesia Católica entre 1936 y 1939; 'El hombre de las mil caras', sobre un miliciano que ha de camuflarse de un millar de maneras. Y luego está 'Julieta', que no tiene nada que ver con la contienda. Pero siendo de Almodóvar -un antiespañol que siempre habla en sus filmes de temas que suceden en Nueva York y Berlín- se puede esperar cualquier cosa.

Discúlpenme el ataque de ironía....