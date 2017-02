Con la contratación de Orellana, el Valencia da respuesta, entiendo que adecuada y espero que acertada, a una oportunidad de mercado que una entidad como la de Mestalla no puede ni debe dejar pasar. Más allá de los condicionantes disciplinarios del futbolista, pesa más en la balanza su calidad que, ojalá, ponga a disposición de su nuevo club. Pero atender convenientemente a una oportunidad de mercado no exime al Valencia de atender las necesidades que la plantilla presentaba, presenta y seguirá presentando ante la inacción del club. Quizá las dos victorias cosechadas ante Espanyol y Villarreal hayan servido de coartada para no hacer frente a las verdaderas obligaciones que tiene el club a la hora de abordar lo que queda de temporada con mayores garantías. El Valencia sigue desangrándose en fase defensiva porque el equipo sigue siendo blandito y porque el grupo sigue careciendo de la responsabilidad y capacidad de sufrimiento necesaria para desenvolverse en la parte baja de la tabla. El centro del campo sigue pidiendo a gritos un medio centro defensivo solvente que no se lesione cada cuarto de hora y sostenga al equipo. La línea defensiva depende del estado de gracia de dos centrales que no reciben ayudas desde el centro del campo y que, además, no tienen repuesto porque las prestaciones tanto de Abdennour como de Santos no están al nivel mínimo exigible. Pero cuando digo que no dan el nivel no hablo del de un equipo como debería ser el Valencia en lucha por jugar la Champions. Su rendimiento no está a la altura ni siquiera de un Valencia al que, por desgracia, le toca luchar por no descender y ese es un pecado mortal al que nadie parece estar dispuesto a poner solución. Seguimos en el bucle de asumir como gran argumento de que hay tres equipos peores que el Valencia y no habrá tragedia y. haberlos 'haylos'. ¡Faltaría más! Como si el hecho de eludir el descenso fuese un objetivo en sí mismo, cuando estar porfiando por una meta así es la mayor vergüenza que ha vivido el Valencia en su historia reciente y el año pasado ya tuvimos una buena ración. Cuando Ayestarán alejó al equipo del descenso la temporada pasada y hubo posibilidades matemáticas de optar por Europa, el equipo se 'espatarró' para terminar el doce de la Liga. Desde el club se dio por bueno el final de campaña e incluso se renovó al entrenador. La historia parece repetirse aunque no creo que haya mucha gente dispuesta este año a hacer la ola. Después de ganar dos partidos, el Valencia compareció en Gran Canaria como un equipo pequeño y, si lo que nos espera de aquí a final de temporada es un acordeón de actuaciones de ese tipo manteniendo la mediocridad reinante espero, sinceramente, que nadie tenga la tentación ni la poca vergüenza de vender la salvación como un gran logro cuando esta pesadilla termine.