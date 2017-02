LA MANO DE IGLESIAS

Cuando el extodopoderoso Rodrigo Rato fue detenido por la policía, la imagen del momento en que era introducido en un coche de la policía dio la vuelta al mundo, especialmente por el gesto del agente, esa mano en el cogote del exvicepresidente del Gobierno, exdirector-gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, como habría hecho con un camello de poca monta o con cualquier otro delincuente habitual. Y es que a veces el lenguaje de las manos es muy expresivo. Por ejemplo en la discusión entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en sus escaños del Congreso, a la vista de todo el mundo, como en un reality (ya propuse que hicieran un 'Gran hermano' y parece que me han hecho caso). La mano del líder apoyada en el hombro del número 2 de forma condescendiente, como el padre que abronca al hijo de forma mitad cariñosa mitad exigente, o como el amigo despechado ante lo que considera traición a la causa, al proyecto común. Hace unos meses, las manos de Iglesias y Errejón prtogonizaron otro altercado, éste a distancia, entre el puño cerrado del primero y la uve de la victoria del segundo. Hay en el líder podemista un deseo de querer caer bien, de parecer simpático, de ganarse a esa gente a la que dice defender, pero su semblante es casi siempre duro, tenso, seco, crea distancia, no genera empatía. Y luego están las manos... ¡ay, las manos!, entre el puño cerrado al más puro estilo de los viejos comunistas y la condescendencia un tanto chulesca hacia Errejón le ayudan poco a lavar su imagen arisca. Pero lo peor de todo llega cuando suelta a Monedero para que vaya por las plazas arengando a las masas en contra de Errejón. Monedero parece un personaje de 'Enemigo a las puertas', la magnífica película de Jean Jacques Annaud protagonizada por Jude Law y Ed Harris sobre el sitio de Stalingrado, uno de esos comisarios políticos que pistola en mano apuntaban a los soldados del Ejército Rojo para que cargaran contra las tropas alemanas, amenazándoles con disparar si retrocedían. En la estela del peor Alfonso Guerra en plan poli malo, Monedero puede que haga las delicias de los muy convencidos, de los más radicales y extremistas, pero ahuyenta a cualquiera que piense que la moderación, el diálogo, el consenso, son valores a proteger. Iglesias seguramente se impondrá en Vistalegre, pero habiendo dejado tras de sí un panorama desolador de tierra quemada, de puentes dinamitados, de relaciones rotas, fracturadas y sin posibilidad de arreglo. Esa mano en el hombro del compañero Errejón lo decía todo, no engañaba, bueeeeeeeeno, Íñigo, ya está bien, no sigas por ahí. Tan sólo le faltó cantarle 'Esos locos bajitos', la mítica canción de Joan Manuel Serrat: «niño, deja ya de joder con la pelota».