GANAR ENEMIGOS

El presidente del Consejo, que también se llama Donald por algo que no sabemos aún si es posible atribuir a la palabra azar, ha descubierto que Trump es una amenaza para Europa. Reclama coraje, que es una de las formas más inmediatas del valor, para luchar por la dignidad del continente que llamamos viejo, aunque tenga la misma edad que el mundo. Habla es importante señor de «orden mundial» y de otros platos rotos. Ha descubierto eso tan antiguo de que la unión hace la fuerza, pero no ha hallado la manera de unir por más fuerzas que se hagan. El mosaico europeo es de nacimiento y hasta Pablo Iglesias y Errejón se gritan cuando discrepan y gesticulan «porque no son holandeses». El que sí parece holandés es Mariano Rajoy, que nunca ha ingerido leche de cabra hispánica y se resiste a criticar al presidente de Estados Unidos por la cuenta que nos tiene a todos, que por cierto está sin pagar. Ignoramos si la cautela es una virtud, pero sabemos que poner como un trapo al hombre más poderoso del mundo sería una gilipollez y de esas ya tenemos bastantes.

Hemos ganado enemigos dentro, porque nuestras discusiones íntimas nunca salen a la luz, pero siempre salen chispas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes se moderará a partir del segundo trimestre. O sea, que iremos de peor en mal. Los que atravesamos esa segunda inocencia que consiste en creer en todo lo que nos cuentan también lo creemos. El gran Balzac, que en nada fue superior a nuestro Galdós, defendía el optimismo moderado, quizá al comprobar que hay más santos que hornacinas. A España la mantiene la gente buena, que abunda más todavía que la buena gente que se divierte en la tele viendo como los políticos discuten a ver quién tiene más razón. Con lo que debe pesa eso para llevarla acuesta siempre.