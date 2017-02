Dispendio en el ayuntamiento

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado un contrato para la ejecución a lo largo de un periodo de tres años de un estudio sobre el sistema educativo de la ciudad, un gasto innecesario por cuanto este análisis ya lo realiza la consellería, que es quien tiene la competencia, por lo que no corresponde al consistorio. Pero es que, además, el adjudicatario de los 95.000 euros que saldrán del presupuesto municipal -que es tanto como decir de todos los ciudadanos- resulta ser un profesor universitario que pertenece a su vez a Podemos, el mismo partido de la concejala de Educación, María Oliver. Y para acabar de enredar este asunto tan turbio, la Intervención del ayuntamiento no ve motivos de interés público para que el contrato haya sido adjudicado directamente en lugar de salir a concurso público. Cabe preguntarse qué estarían diciendo los gestores del equipo de Gobierno de Joan Ribó si todas estas circunstancias se hubieran producido durante la anterior etapa política, es decir, si el profesor agraciado con el contrato hubiera sido del PP, si el objeto del mismo fuera innecesario y si la Intervención hubiera hecho patente su desaprobación del sistema de contratación. No es difícil llegar a la conclusión de que lo hubieran criticado hasta englobarlo en ese amplio y a veces difuso capítulo de corrupción en el que consiguieron meter prácticamente toda la gestión de los populares, no siempre con el respaldo de los tribunales. Ese mismo listón moral es el que ahora deberían aplicarse. No es serio que el consistorio dedique dinero público a fines que no le son propios, detrayéndolo de cuestiones que sí le competen; no es ético que se recurra a la contratación directa cuando el interventor muestra sus objeciones a este procedimiento; y no es presentable que se premie a un profesor afín a la causa de la concejala que dirige el proceso. No lo hubiera sido hace dos años, con el PP, y no lo es ahora, con la coalición entre Compromís, el PSPV y València en Comú, aunque estos últimos encuentren natural y perfectamente razonable lo que hace meses les escandalizaba.