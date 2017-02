El Consell acabará con el absentismo

Lo grave, con serlo, no es que Carles Recio haya estado diez años ocupando un cargo en la Diputación de Valencia sin dar un palo al agua. Lo grave es que nadie le haya echado de menos en todo este tiempo. Y que, una vez descubierto el pastel, el actual presidente de la corporación provincial sólo haya mostrado interés en aclarar que fueron otros los que le habilitaron esta canonjía. Prebenda de cuya existencia se enteró como Felipe González de que el GAL eran los papás: por la prensa. Pues claro que fueron otros -Los Otros- quienes le nombraron jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica, un cargo que parece inspirado en el organigrama del cuartel general de la OTAN de Bétera. Pero eso no obra en su descargo, ya que, por de pronto, nos obliga a recordar el porqué. En 2006, año en que al patrocinado de Manuel Tarancón y de Fernando Giner le tocó el archivo como a otros les toca la lotería o un calvario, Recio y Rodríguez competían en absentismo. Recio daba fe de vida y se las piraba; y Rodríguez, a la sazón asesor del PSPV de la Diputación, repartía su semana laboral entre Blanquerías y la oposición a la entonces alcaldesa ontinyentina Lina Insa. Rodríguez por tanto no es culpable 'in eligendo'. Pero lo es 'in vigilando'. Lleva un año y medio en el cargo. Cada dos por tres tiene allí al juez o a la policía. En una de las piezas separadas del caso Taula hay o había 21 personas acusadas de cobrar de Imelsa sin trabajar. No puede salir ahora diciendo que ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de que en la Diputación 'sensu estrictu' también hubiera gato liberado. Claro que tampoco debería intentar curarse en salud ahora el secretario de CC. OO declarando que «Recio no es un caso aislado». A buenas horas, mangas verdes. Pero la 'omertà' reinante en las crujías de la Administración ya se sabe cuán espesa es. El diputado Ruiz, de hecho, sólo estaba preocupado por el buen nombre del personal.

Les contaré una anécdota que viene como anillo a este dedo. Lo único que conseguimos cuando desvelamos que decenas de funcionarios de los juzgados fichaban y se largaban fue que la fiscal jefe, Gisbert Jordá, se me encocorara. Osé afearle que no hubiera ordenado quitar ni el cartel de 'Se busca' con la cara del periodista que publicó la información que figuraba ante la puerta de su despacho. Y en injusta correspondencia su prima, la portavoz y desde hace unos días candidata de Podemos ¡al Tribunal Constitucional!, Gisbert Grifo, nos cortó el ídem como si la información fuera suya. Ahora que ustedes no sufran por sus impuestos. En cuanto se implante el teletrabajo introducido por la consejera Gabriela Bravo en el convenio laboral de la Generalidad no volverán a oír hablar de escaqueados. Ojos que no ven.