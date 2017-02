Por suerte o por desgracia estamos inmersos en una revolución tecnológica que parece que nos ha cambiado ya nuestra forma de vida. En contra de lo que muchos podamos pensar, ni internet, ni el móvil, ni Amazon por ejemplo, han supuesto una revolución real como lo fue para el hombre la creación del alcantarillado, el petróleo o la fabricación industrial. Aquello sí que modificó realmente la vida del mundo y jamás desde aquella revolución industrial se ha vuelto a producir nada parecido. Es más, muchos sostienen la teoría de que pese a disponer de tanta tecnología, ni se generan nuevos puestos de trabajo ni mejora el bienestar ni la calidad de nuestras vidas, mortales de a pie. Por desgracia la riqueza se concentra cada vez más, en unos pocos. Pero el día a día manda y la realidad nos demuestra que, otro ejemplo, la gente se plantea no pagar un dineral por la estancia en un hotel y la busca mucho más barata a través de una simple aplicación para el móvil, que te ofrece infinitas posibilidades de casas inimaginables en cualquier parte del mundo. Lo mismo para las compras de cualquier tipo: zapatos, libros, cervezas, etc. No es una locura pensar en la desaparición de los centros comerciales tal y como los conocemos a día de hoy. A este respecto, leemos en LAS PROVINCIAS que el turista que aterriza en Manises no puede pagar con tarjeta. Es incomprensible aunque el sector se ha empezado a mover con la implementación de una App que gestione con eficacia y se adapte a las necesidades de los nuevos tiempos. El no hacerlo o no querer cobrar por algún sistema que no sea en efectivo es clavarse una estaca. Las circunstancias ponen a cada uno en su sitio y es cuestión de tiempo y de sentido común. Ya saben el dicho de cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo.