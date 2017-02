Todo es falso

Aunque algunos se lleven las manos a la cabeza por lo que está pasando en Cataluña, el «procés» es interesantísimo para quienes gustamos de analizar el comportamiento. Pocas veces nos encontramos con reacciones que evidencien todo aquello que han explicado los sociólogos, politólogos y comunicólogos. A menudo, acuñan un concepto o dibujan un modelo que parece lejano. Es razonable y tiene una lógica indiscutible pero resulta difícil darle entidad. Como si de una fórmula matemática se tratara, encaja a la perfección en una pizarra pero no la vemos ni tocamos en la realidad.

Sin embargo, el proceso soberanista catalán cumple con esos modelos teóricos y nos ayuda a comprenderlos día a día: la espiral del silencio, de Noëlle-Neuman, que advierte de la autocensura en una sociedad opresiva; el modelo en cascada, de Deutsch, que explica la impregnación gradual de una sociedad con los planteamientos que elaboran las elites, o la profecía autocumplida, de Merton, que alerta sobre la capacidad de hacer cierta una profecía falsa a fuerza de creerla y comportarse como si fuera real. Todo eso lo estamos viendo en Cataluña. Las voces que se atreven a discrepar son públicamente demonizadas e invitan a callar a quien comparte sus planteamientos. A fuerza de datos engañosos, la gente acaba por asumir los razonamientos de una elite interesada en alimentar esa verdad en su propio beneficio. El discurso victimista advierte sobre la persecución judicial cuando, en realidad, conocen los límites legales y están decididos a saltárselos.

La última reacción del gobierno catalán, con motivo del caso Vidal, es uno de esos episodios reveladores y bocado exquisito de entomólogos. Ante la petición de una comparecencia de Puigdemont para aclarar si están vulnerando la ley con los datos fiscales, el gobierno catalán no considera necesario que acuda el presidente y manda al secretario de Hacienda. Pero sobre todo se presta a una auditoría en el marco de la justificación que dio ayer la portavoz, Neus Munté: «Estamos dispuestos a dar las explicaciones que sean necesarias a partir de una premisa: todo es falso». Esa expresión, «todo es falso» es una máxima de libro. La recomiendan todos los manuales de estrategia política ante una crisis y todo manual del buen adúltero, cuando es descubierto. Negarlo todo. Es de primero de liderazgo. No es potestad únicamente del gobierno catalán. También la hemos oído con Bárcenas, con Correa, ante la juez Alaya, en boca de Pujol o en la Venezuela connection de Monedero. Es un clásico. Lo curioso en este caso es la consideración que se da de 'premisa' a lo que es en realidad 'conclusión'. En todo caso es una hipótesis de partida que debe quedar demostrada, no una premisa, pues ésta puede ser verdadera o falsa. También construimos silogismos a partir de premisas falsas. Dan lugar a conclusiones aparentemente ciertas. Solo aparentemente. Y ése es el problema.