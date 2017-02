En la actual coyuntura política y económica esta palabra, sostenibilidad, parece ser la palabra mágica que soluciona y engloba todo. Es verdad que todo sistema político y económico sin los soportes adecuados, las políticas adecuadas y las decisiones adecuadas no es sostenible y por tanto cae o decae hasta su desaparición. Sin embargo, no por ello es menos cierto la falta de rigor y desvirtuación que se hace del término en su aplicación y denominación a determinadas políticas que y sobre todo, la izquierda y la izquierda radical realiza en su gestión y administración política y pública. Así ¿creen que es sostenible una educación donde prima solo la educación pública en merma de los colegios concertados y se iguala por abajo y donde la excelencia, el esfuerzo y el trabajo se desprecian? ¿Creen que es sostenible la mayor creación y búsqueda de empleos públicos (funcionarios, asesores y demás) en merma de la creación de empleos privados que son la fuente de riqueza de un país y de su pueblo? ¿Creen que es sostenible desdeñar, obviar y rechazar inversiones extranjeras o dificultarlas, de tal modo que las hagan imposibles? ¿Creen que es sostenible para un país de 45 millones de personas tener tantos parlamentos autonómicos, tantos consejeros regionales, tantas administraciones paralelas y solapadas y no buscar una verdadera racionalización de los pocos y escasos recursos económicos que tenemos? ¿Será sostenible que lo que gana una persona al año, se lo lleve las diferentes administraciones públicas con sus impuestos? ¿Es sostenible que por demagogia ideológica se gaste más dinero en la sanidad pública y ésta sea peor en calidad del servicio que lo que los hospitales públicos pero gestionados privadamente realizan? ¿Es sostenible crear una ciudad para bicicletas y peatones y a la vez no mejorar el transporte público? ¿Será sostenible que hablemos en nuestros idiomas autóctonos, cooficiales, y seamos analfabetos funcionales en el idioma oficial de España? Al final, llegamos a una conclusión: lo que no es sostenible por más tiempo es tener a tantos y tantos personajes que colaboran en hacer que España no sea sostenible por ninguna parte.