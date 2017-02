Más que un repunte

La subida del IPC español hasta un 3% en enero, en un entorno europeo que ha situado la inflación en el 1,8%, puede explicarse por la brusca subida de los carburantes y de la luz. En esa medida representaría un repunte temporal que, según las previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, se corregiría en el segundo trimestre del año hasta bajar a un 1%. Sin embargo el IPC irrumpe como un factor que parecía ajeno a la marcha de la economía desde hace cuatro años, después de experimentar cinco meses de subidas ininterrumpidas. El hecho de que el Gobierno tenga el propósito de aprobar el próximo viernes el 'Decreto de Desindexación', retomando una iniciativa legislativa que decayó con la disolución de las Cortes de la anterior legislatura, es también el reflejo de que no puede hacer mucho más que evitar que repercuta en el precio de los servicios públicos. El incremento de la inflación tiene efectos directos sobre el poder adquisitivo de las familias con menos ingresos, dado que supera la subida establecida para las pensiones en la última reforma del sistema y se sitúa por encima de las subidas salariales. Efectos que podrían sentirse muy vivamente si no logra contenerse la inflación en el plazo de tiempo pronosticado por De Guindos. El BCE y Mario Draghi personalmente siguen comprometidos en el control sobre la inflación, en tanto que alegan que no ha llegado aun el momento de subir los tipos de interés y renunciar a las medidas de estímulo mediante compra de deuda. La media del 1,8% de IPC europeo es el resultado de una disparidad de situaciones que disuaden al banco central de modificar su política y sirven de argumento para desechar por ahora la subida del precio del dinero. Pero esa tensión está presente también para España, que resulta favorecida en términos generales por la obstinación de Draghi en esperar a una coyuntura más homogénea antes de plantearse cambio alguno de política. Es pronto para avanzar las consecuencias que va a tener ese 3% de IPC de enero, ni siquiera en lo inmediato. Aunque no será fácil que el 'Decreto de Desindexación' referido al sector público resulte suficiente para atenuar los imprevistos que puedan darse en la fluctuación de los precios.