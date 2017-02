EL PERMISO

Cosas que ayer no más estaban prohibidas, ahora son toleradas. Depende los usuarios. El Gobierno israelí anuncia la próxima despenalización del consumo de marihuana, ya que hay que adaptarse y legislar sobre eso que llamamos 'realidad social' en un país donde casi el 10% de sus habitantes se fuman un porro, antes o después de haberse fumado otro y haber comprobado que les sienta bien. ¿Qué puede hacer la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Las llamadas drogas blandas se distinguen porque hay otras más duras, pero todas son fórmulas de consuelo. Vivir es adaptarse, que no es lo mismo que conformarse. Que levante la mano quien no haya tenido en ella un porro, porque se perjudicaría suficientemente si tuviera en ella uno de los terribles productos de la Tabacalera Española, donde se nos advierte que el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas. A algunos nos tenía intrigados, ya que no sabíamos si llegaban a 69. Estamos contentos al saber que ya no somos delincuentes y hemos pasado a la categoría de multables, que únicamente se alcanza en casos de 'reincidencia persistente'. Decía el viejo Wilde, que murió muy joven, que un cigarrillo era la imagen perfecta del placer, porque dura muy poco y porque nos deja a todos satisfechos. ¿Disminuirá el número de adictos? Cientos de miles de personas no pueden ser consideradas como delincuentes, mientras los derivados del cáñamo índico se recomiendan en usos terapéuticos.

Hubo un tiempo en el que creíamos en la Edad de las Respuestas, pero se nos ha hecho tarde o quizá sea que somos más duros de oído. La Generalitat precipita sus planes para la independencia y elabora un censo fiscal propio, aunque también sea nuestro. Oriol Junqueras, que quizá sea un tipo de mucho cuidado, no debiera descuidar a los muchos catalanes que creemos que Cataluña es nuestra porque somos catalanes, aunque hayamos nacido en otra parte. No necesitamos permiso.