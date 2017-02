El gran aguafiestas

Escuchamos todos los días datos la mar de optimistas sobre la recuperación económica después de tantos años de crisis, sudor y lágrimas. El Gobierno se pasa el día ofreciendo buenas nuevas que, aunque no todos ven, invitan a menudo a mirar al futuro con cierta esperanza. Pero de pronto viene el aguafiestas de guardia, el Fondo Monetario Internacional, artífice a lo largo de su historia de revoluciones y conflictos sociales por los cinco continentes, y nos deja tiritando de nuevo con sus recetas.

Hombre, podrían habernos dejado un pequeño período de tranquilidad a tantos ciudadanos que esperamos como agua de mayo que las cosas mejoren. Pues nada más lejos de las intenciones del FMI. Ignoro si es que no comulgan con la euforia del Gobierno de Rajoy ni con los indicios de que los males económicos se están mitigando, y lanza urbi et orbi su jarro de agua fría sobre los parados que no buscan trabajo y cobran desempleo. Nadie discute que deben poner algo de su parte.

Las recomendaciones del Fondo, que suelen acabar convirtiéndose en órdenes, amenazan su supuesta sopa boba. Pero no son los únicos. También los demás sufriríamos de alguna manera sobre nuestras costillas para llegar al cumplimiento del déficit. Para empezar el FMI reclama aumentar los copagos, como el farmacéutico, y subir el IVA, el impuesto indirecto del que nadie se libra. De momento, es todo, pero sólo de momento porque la experiencia demuestra que el FMI -no importa que sus tres últimos mandamases hayan dado los peores ejemplos de ética y honradez- nunca contempla con satisfacción lo que está ocurriendo en el manejo de la economía en algún país. Unas veces es la inflación, otras la deflación, otra el déficit, otras la deuda. Siempre hay algo. Casi nunca se pronuncia sobre la desigualdad social ni sobre el drama que sufren muchas familias en la pobreza absoluta.

La explicación quizás no sea tanto que los expertos que realizan los estudios y elaboran sus recetas sean unos desalmados que disfrutan contribuyendo a que una buena parte de sus semejantes lo esté pasando mal y pretenden que lo pase peor. Podría darse el caso de algún desaprensivo en concreto, nunca hay que descartarlo, pero atribuirle tan aviesas intenciones a todo el colectivo de contables que hacen los cálculos no parece justo.

He visitado las oficinas del FMI en Washington, he visto el panorama desde los ventanales de los despachos donde trabajan los funcionarios y la conclusión que he sacado es que es imposible que desde allí, frente a los ordenadores, puedan percatarse de que abajo hay seres humanos que tienen que comer todos los días, salir vestidos a la calle y pagar impuestos para disponer de servicios que ellos no dudarían en recortar o suprimir para que las cuentas les cuadren. Quizás la solución sería que la sede se estableciese en otro lugar más representativo de la situación de miles de millones de ciudadanos.