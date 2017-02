YA ES UNO DE FEBRERO

Lo que es la vida. Hace un mes el Valencia tenia que mandar 'fuori' a la mitad de la plantilla. El rendimiento del equipo era ridículo y el descenso, a cero coma. Parejo mostraba en un vídeo su versión del 'quan arriba la nit' y el club prometía primero a Prandelli y confirmaba después -ya sin él- que serían cuatro fichajes en el mercado. Parejo y Enzo estaban en la pole y Gayà tercero del podio. Carlos Soler era un xiquet del que todo el mundo hablaba bien pero al que nadie ponía titular y Zaza estaba tan cerca de venir al Valencia como Obi Mikel. Y con todo este panorama Prandelli se marchó. Pero, con su discurso y su salida, consiguió remover los cimientos de un club adormilado en la torpeza eterna de Meriton y devolvió a la gente a la calle. A la protesta y a la queja. Gracias al italiano el valencianismo se dio cuenta que algo debía hacer además de sufrir cada domingo. La movilización pacífica sirvió para que García Pitarch saliera por piernas y Meriton le viera las orejas al lobo. Sus discursos vacíos ya no valían.

Hoy Voro es el entrenador, pidió mantener al grupo y aceptó traer a Orellana y Zaza. Y del todos 'fuori' se quedaron casi todos. Y donde los jugadores repudiaban a su entrenador ahora adoran a su técnico. Se gana más que se pierde y donde el descenso parecía inminente a verlo cada vez más lejos. Es el efecto Voro. La varita, que decía Setién. Pero Voro no lo puede cambiar todo. Puede ganar partidos, sacar del descenso al equipo y salvar la temporada. Pero ésta no dejará de ser ridícula, penosa e inaceptable. Basada en una estructura deportiva de club que no existe y que, si no cambia, llevará al Valencia antes o después al abismo. Meriton anuncia cambios profundos en esa dirección pero, como ya no me creo nada, vamos a ir viendo desde hoy qué cambia de verdad. Porque hoy se empieza a planificar el mercado veraniego. Ese en el que, si trabajas desde ya, fichas a los buenos y gastas poco pero si haces la de Meriton, fichas caro, tarde y mal. Así que desde esta mañana de 1 de febrero estoy esperando el anuncio del nuevo director deportivo que Meriton busca, sus atribuciones reales y su amplio equipo de trabajo que, con independencia, pueda formar un proyecto deportivo para el Valencia. Como diría Iker Jiménez ¿realidad o entelequia de la mente? Cualquier proyecto de Lim que quiera recuperar la confianza de la gente debe tener como emblemas intocables a los Gayà, Soler, Lato o Jaume; jugadores buenos, implicados, con amor a la camiseta y no a la cuenta corriente. Y si llegan ofertas se descartan, si hay que subirles el sueldo se les sube y si hay que cuidarlos se les cuida. La gente de casa. De tu casa. Que de momento de la cantera lo más destacado que podemos decir es que el señor Alesanco se está haciendo más famoso que el liquidador de RTVV.