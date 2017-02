EL DÍA DESPUÉS

La Administración española tiene ya poco que ver con la del clásico funcionario cesante del siglo XIX. El cambio de signo político en los gobiernos, sea en el central, en los autonómicos o en los locales, no deja a los empleados públicos sin su trabajo y su sueldo, o sólo con una parte de él, aunque eso no quita para que se produzcan situaciones esperpénticas, como la de los jefes de servicio o de negociado que son apartados y durante años acuden a trabajar sin un cometido claro porque no gozan de la confianza de los nuevos responsables de su departamento. Y tampoco quita para que los diferentes partidos sueñen con ir construyendo durante su mandato una estructura que les sobreviva, que asegure que los principios que defienden, su ideología, siga imponiéndose a través de las concretas actuaciones de funcionarios situados en puestos clave. La semana pasada, al hablar del Botànic, recordaba la labor que habían desempeñado algunos técnicos de la Conselleria de Cultura obstaculizando durante años, casi décadas, el expediente y la licencia para la construcción de un hotel de lujo en el solar de Jesuitas, junto al histórico jardín. Técnicos procedentes de la etapa socialista, alguno muy significado políticamente, que el PP mantuvo en sus cargos y que se revelaron fundamentales en el bloqueo de este proyecto urbanístico que el Ayuntamiento de Valencia amparaba. La maquinaria burocrática tiene su propia vida, independiente de los dirigentes políticos, y tenerla en contra puede suponer una dificultad casi insalvable para el partido en el poder. El PP sabe mucho de eso y podría hablar de las piedras que encontró en el camino durante sus primeros años en la Generalitat. El bipartito también es consciente del poder que en la práctica acumulan los funcionarios y gran parte del conflicto entre socialistas y Compromís por la ley de la función pública se explica por este motivo. No es sólo el valenciano, aunque éste sea el factor ideológico dominante, sino también el control de las oposiciones, es decir, la vía de acceso a la Administración. Los partidos que actualmente mandan saben que antes o después se irán, dentro de dos, de seis o de diez años, pero les llegará el momento de decir adiós, y preparan el día después, su continuidad sin estar, la estructura administrativa que mantendrá su modelo. El dominio que un sindicato nacionalista radical ejerce entre los profesores de la Comunitat es la prueba más evidente de la importancia que tiene asegurarse el acceso a la función pública. La gestión del PP en educación seguramente habría sido otra de contar con un cuerpo de maestros menos combativo, en su contra claro está. Al bipartito no se le escapa -a ninguno de sus dos partidos- la importancia estratégica de esta ley.