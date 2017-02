Artur Mas, cuyo juicio está señalado el próximo lunes, dijo ayer que «no había ningún delito ni intención de cometer ningún delito» en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Igual que si yo mando romper las piernas a Cospedal, como el exmarido de Tonya Harding a Nancy Kerrigan, y digo que no había delito ni intención de cometerlo. Sostiene Mas que lo ilegal es la independencia, no el referéndum. Antes de la consulta llamó a aplicar la astucia de David para vencer a Goliat. Aunque haya discusiones jurídicas sobre si el referéndum consultivo es legal, la celebración del mismo en Cataluña lo sería si se convocara con los trámites previstos en la Constitución y la Ley Orgánica (previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a solicitud del presidente del Gobierno. Y todo esto no ha pasado ni pasará). Santiago Vidal contará ilegalidades, pero otros las cometen y niegan. «Habló más de la cuenta», dice el astuto Mas.