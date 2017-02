Hace escasos días me formularon una lapidaria pregunta: «¿dónde te ves de aquí a diez años?». Del hilo de la conversación podía deducirse que se refería a un eventual futuro laboral. «Demasiada pregunta para tan vana respuesta», pensé después de escabullirme de la charla de la forma menos ingrata posible. Quien la pronunciaba creo que ni tan siquiera era consciente de cuan influyente podía ser en aquel porvenir. Pero, el runrún del mañana me estuvo acompañando durante los siguientes días, y mi cabeza continuaba siendo incapaz de dar con una mísera contestación congruente.

Me acordé del dramaturgo Jardiel Poncela, mago de lo absurdo, que, a mediados del siglo pasado, hablaba en uno de sus satíricos poemas de la prensa que circulaba por el asfalto de Nueva York. «Periodismo: diez ediciones diarias, que anuncian noticias varias y todas dicen lo mismo». Eran otros tiempos. Acababa de tomar posesión de su cargo Roosevelt, otro norteamericano y, como tal, ferviente defensor de lo yanqui, aunque con ciertas miras al exterior, al orden mundial, al Derecho Internacional. Sin embargo, en el disparatado panorama actual hay Trumps que gobiernan maletines nucleares, la cantidad de desinformación y ruido se contabilizan por toneladas y, como acertadamente apunta Martin Baron, director de The Washington Post, «el futuro de la libertad de expresión está en juego». Seguramente no volvamos a hallar tales reimpresiones y, quizá, en esta profunda revolución que atraviesa nuestro sector deba encontrarse el equilibrio entre los balances positivos, la estabilidad laboral y la rigurosa información, sea en uno u otro soporte. Pero, nuestra profesión se presenta hoy más necesaria que nunca y de aquí a diez años, si me dejan elegir, de una u otra forma, quiero seguir defendiendo este oficio.