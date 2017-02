AQUELLA EDAD DE ORO...

Se fumaba y bebía en riguroso directo. Flotaba sobre aquel plató un verdadero espíritu punk y, de entre tantos momentos memorables, recuerdo uno imborrable... Mientras los técnicos de sonido trajinaban, Paloma Chamorro, la directora del mítico programa 'La edad de oro', buscaba entrevistas esgrimiendo el micro entre aquel caos de crestas electrificadas y rostros patibularios parapetados tras gafas de sol. Enganchó a alguien, creo que a Fabio MacNamara, compañero de correrías de Almodóvar de cuando Almodóvar era una locaza transgresora, y cuando escuchó la voz arrastrada y borrachuza del agitador cultural Fabio (ahora reciclado en beato máximo), le dijo cargada de hastío: «Fabio, pero qué pasado vas...». Todo esto sucedía en nuestra televisión pública. Y, más allá de estas anécdotas, el programa nos descubrió a unos cuantos adolescentes una serie de artistas tralleros, alternativos, gloriosos, desde Alan Vega a Siniestro Total pasando por Lou Reed. Existía vida inteligente más allá del coñazo de la radiofórmula de música chicle, banal, soporífera. Si hoy, con lo modernos que somos gracias a la sobredosis de redes sociales pamplineras, le enchufásemos a los jóvenes cualquier programa de 'La edad de oro', se frotarían los ojos y creerían que se trataba de una broma, pues alcanzar esos desparrames, en riguroso directo, insisto, no era posible. Hoy no podemos comprar una botella de vino superadas las díez de la noche por culpa de un extravagante reglamento, y chapan las terrazas veraniegas bien pronto por imperativo legal, y tampoco puedes fumar en un garito escuchando una banda de blues porque el dueño del local no puede elegir si allí se fuma o no, que para esos menesteres ya vigila papá-Estado. Un vistazo a 'La edad de oro' indica hasta qué punto han recortado nuestras libertades individuales.