El Reino de Valencia (que suenen las campanas)

Un lejano día allá por el 138 a.C., en una isla entre dos brazos del río Turia (Tirius para los romanos), en un terreno que parece estaba ya habitado por tribus iberas, el cónsul romano Décimo Junio Bruto, que volvía con su legión de vencer en las guerras lusitanas, para alojar a sus soldados recién licenciados decidió fundar una ciudad, Valentia Edetanorum.

Los romanos, a diferencia de lo que harían otros pueblos, decidieron compartir con la población autóctona su cultura, su lengua, el derecho, la arquitectura, la ingeniería, su urbanismo, sus desarrolladas vías de comunicación, en fin, todo lo que suponía entonces para la humanidad la importancia de sus amplios conocimientos en todas las ramas del saber y, dado que era un pueblo que sabía beber de las culturas que encontraban al paso de sus conquistas, y, lo que es muy importante, asimilarlas, hasta nosotros trajeron con ellos la extraordinaria cultura griega.

Como todos los grandes Imperios, el Romano entró en un periodo de decadencia, lo que suele coincidir con la degradación de los valores que le han engrandecido, y esa decadencia facilitó que un día invadieran Europa, también Hispania, los que hemos acordado en llamar los «bárbaros del norte». En el caso de nuestra tierra fueron suevos, vándalos y alanos y de manera muy especial los visigodos.

Hasta nosotros llegaron los visigodos que si por algo se caracterizaron fue por ser un pueblo sin conciencia de Estado, como sí lo habían sido los romanos, y entre ellos se sucedieron continuamente los conflictos y las guerras, lo que produciría un cierto hartazgo en la población hispana. Fue este cansancio de los hispanos lo que determino, en gran medida, que en el año 711 no pusieran resistencia a la invasión de su tierra por un pueblo que solo cien años antes había nacido en la península arábiga, en los desiertos africanos y que tenía en el ADN de la nueva religión la invasión y la conquista, aunque fuera por la fuerza, de otras tierras. Tierras que invadieron sin que ninguna de ellas les hubiera pertenecido antes por otros medios que no fuera la guerra brutal y casi siempre despiadada y que, en el caso de la nuestra, ayudaron los judíos que pensaron, acosados como estaban por los cristianos, que ahora serían considerados por los nuevos ocupantes al menos en igualdad de condiciones que ellos.

Hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier nació en esta población en el año 1208 Jaime I. Hijo no deseado, quedó huérfano a los cinco años cuando su padre muere en la Batalla de Muret y tras ser retenido por Simón de Monfort quedó liberado por el Papa Sixto III, que encargó a los Templarios la educación del joven príncipe.

Jaime I tuvo muy claro desde casi adolescente cuál quería que fuera su obra, su gran hazaña. La reconquista de las tierras del Levante y la creación de un reino cristiano e independiente, a pesar del desagrado de catalanes que habrían preferido la conquista hacia el norte, hacia la Provenza y el Midi francés, y el desagrado de los aragoneses que, siendo el nuevo reino independiente, les negaba su ansiada salida al mar.

Jaime I no realizó la conquista de un Reino desde la comodidad de un gabinete, lo hizo a uña de caballo compartiendo con su ejercito, en muchas ocasiones, un trozo de pan y queso. Y desde el Senia hasta el Segura, desde los picos de Ademuz hasta la llanura de Valencia, desde Morella hasta Orihuela, desde Benifassá hasta Elche, no quedó un camino que no pisara el caballo del Rey Conquistador.

Su formación templaria le hizo desear la fundación de un reino cristiano, al que dotaría de sus propias leyes, los Fueros de Valencia y al que desde el principio quiso cambiar la sonoridad musulmana por la sonoridad de los cristianos, la llamada a la oración desde los minaretes por el sonido de las campanas de las iglesias que el mismo ordenó crear, y hasta él mismo traería a Valencia unas pequeñas campanas que todavía podemos ver en la girola de la Catedral.

Sí, los valencianos somos los herederos del Reino de Valencia y reconocemos con orgullo la obra de un gran Rey al que todos consideramos como nuestro primer Rey. Llevamos en nuestro ADN la huella de un reino cristiano y todos sabemos, o deberíamos saber, que el ADN no es fácil cambiarlo. Tiene perdida de antemano la batalla quien pretenda cambiarlo.

Por cada persona a la que le molesta el sonido de una campana hay miles a los que no solo no nos molestan sino que nos gusta oírlas porque forman parte de nuestros recuerdos y aún de nuestras vivencias. Forman parte de nuestra mejor esencia, seamos o no cristianos.

Impidan ustedes, señores del tripartito, sectarios e incultos, que suenen las campanas de nuestras preciosas iglesias y lo único que verán sonar será los votos en su contra de los valencianos en las próximas elecciones. Se lo habrán ganado a pulso. ¿Preferirían el sonido de la algarabía musulmana? O acaso lo que prefieren es el silencio de la intolerancia, de la falta de respeto, de la incomprensión y de no admitir el valor de una sociedad plural en la que todos debemos caber en la misma medida mientras no atentemos contra la dignidad de otros, cosa que por otra parte es lo que hacen ustedes.

Querido Rey Don Jaime, somos los herederos de tu Reino de Valencia y al igual que en su momento Francesc de Vinatea logró con su inteligencia que el Reino no desapareciera prematuramente, nosotros pondremos nuestra alma y nuestro empeño en que, al menos de nuestras almas, no acabe desapareciendo.

¡Que suenen las campanas!