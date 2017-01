Proclamación de las falleras mayores

Antes de enviar esta carta me lo he pensado mucho porque mi intención no es ofender sino aclarar algún contenido de esos actos que tanto significan para estas jóvenes y estas niñas proclamadas falleras mayores de Valencia y cortes de honor. Es un día muy especial para ellas, comienzan su reinado que tanto han deseado. Han elegido el más maravilloso atuendo. Todos hacían honor a este momento para acompañarlas vistiendo adecuadamente, la intérprete del Himno Regional, también los mazeros del Ayuntamiento, la policía municipal con sus cascos dorados, todos menos el alcalde de la ciudad. ¿Cómo se puede presidir un acto descamisado? Una falta de cortesía y respeto hacia las falleras mayores y también al pueblo asistente y a los que desde nuestras casas lo veíamos. La falta de interés por su parte se notaba en todo momento, delegando la imposición de bandas al concejal correspondiente y en el canto del Himno... ¡que no lo hizo!