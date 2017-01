Pasividad municipal

Las estadísticas sobre sanciones impuestas por los agentes de la Policía Local de Valencia a los gorrillas demuestran que la actividad sancionadora ha caído en picado, al pasar de 600 a apenas 66 en el periodo de dos años. Los gestores municipales lo justifican por el escaso resultado que se consigue con unas multas que al recaer en personas con escasos o incluso nulos recursos económicos no llegan a hacerse efectivas en la mayoría de los casos. Por contra, el fenómeno de los aparcacoches ilegales que cobran a los conductores que aparcan en la vía pública -que acceden a pagar ante el temor de que su vehículo sufra algún daño si no lo hacen- va en aumento. Las cercanías de los principales hospitales, de las zonas de oficinas, de los centros comerciales y el paseo marítimo son las áreas de la ciudad donde operan los gorrillas, sin que en ninguna de ellas se note una presión policial que claramente se ha relajado en los últimos tiempos. Las dificultades para combatir una actividad que está fuera de la ley, que es fuente de conflictos y que representa una especie de 'impuesto revolucionario' para los vecinos, están a la vista de todo el mundo. Pero la solución no puede consistir en ningún caso en no hacer nada, dar el problema por imposible y esperar que los automovilistas acaben acostumbrándose, pagando, callando y asumiendo como inevitable la práctica del cobro por vigilar su estacionamiento en un espacio público. Los ayuntamientos de las grandes ciudades implicados deberían ser capaces de aplicar tácticas y procedimientos que hicieran desistir a los gorrillas, sin menoscabar derechos fundamentales pero ptotegiendo la seguridad de sus vecinos y su libertad para poder aparcar en sitios libres de pago. Asumir que no se puede hacer nada, optar por la dejación de funciones, es una derrota en toda regla de las autoridades, además del peligroso efecto llamada que puede suponer la confirmación de que Valencia es una ciudad de gorrillas en la que la Administración municipal ha arrojado la toalla.