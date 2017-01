PARCHEANDO LA CUESTIÓN LABORAL

Junto con la propuesta de oferta pública de empleo docente, la Conselleria hizo llegar a los sindicatos un procedimiento por el cual se permitirá mantener la misma plaza el próximo curso a los interinos, a las comisiones de servicios y a suprimidos y desplazados. Siempre que se mantenga la vacante. Siempre que el afectado quiera. La propuesta, en estudio, ni se descarta ni se acepta por parte de los sindicatos, que la estudian. Sobre todo el mayoritario, el Stepv. Una propuesta que parece estabilizar a un colectivo, el interino, pero que crea comparaciones no deseadas. Por eso la crítica ha ido por la calle de en medio: es «precipitada», pues las vacantes de ahora se ocuparon con otras condiciones.

La cuestión es tan laboral que para el lector no afectado le puede parecer ajena. Su importancia radica en que es una medida más dentro de un nuevo marco de política laboral docente. La tensión histórica en el sector entre oposiciones y estabilidad de los interinos. Entre el examen y la experiencia que rige la contratación pública docente.

En este tema, el debate suele centrarse en la importancia de las oposiciones, del carácter funcionarial de la docencia o en el doble sistema que existe ya que en la concertada el modelo de contratación es el mismo que en el de cualquier empresa privada. Debate más de intereses y colectivos afectados. A nuestros niños, lo que les afecta es que cada curso, un tercio de sus profesores, en la pública, cambia de puesto; por el contrario, para un tercio de nuestros niños, en la concertada, sus profesores no cambian nunca. Puestos a elegir, mejor la estabilidad que la volatilidad. No obstante, para la construcción de equipos docentes estables y a la par flexibles; experimentados y al mismo tiempo renovables; cerrados pero también abiertos, su tamaño de gestión no es el gigantismo de la autonomía, pero tampoco que se reduzca a un único centro.

La polémica de la medida propuesta es el agravio comparativo que supone para aquellos que no ocupan esas plazas: funcionarios que ven a interinos en plazas más cercanas u otros interinos que ven alterado así el orden de la bolsa de trabajo.

El nuevo marco laboral tiene tres impulsos que la definen. El primero el estatal con la tasa de reposición limitada, de tal forma que sólo se pueden convocar a oposición las plazas que dejen las jubilaciones. Por tanto, el sistema, ahora, no puede crecer con funcionariado, aunque en la práctica crezca al recuperarse ratios y se amplíen plantillas. El segundo impulso lo representa la propuesta sindical del Stepv y que cala en buena parte de la actual Administración, es el de buscar soluciones estables para el personal interino. Esta visión corporativa antepone esta estabilidad a convocar oposiciones y de esa visión nace el agrupamiento de las futuras oposiciones. Mientras llega 2018, se da tiempo para encontrar una «funcionarización» del personal interino, vuelve a trabajar este personal (recuerden, el sistema crece sin más funcionarios) que había dejado de hacerlo en la anterior legislatura y se estudian alternativas como ésta.

La tercera pulsión la dejó entrever el actual secretario autonómico de Educación, Miguel Soler (PSPV-PSOE) durante la campaña electoral autonómica. Entonces verbalizó la idea de dar un curso de moratoria, que todo el personal docente permaneciera en el mismo puesto durante un año para entre todos buscar algún modo de paliar ese 30% de movilidad anual en la pública. Aquella idea suelta se concreta ahora con esta propuesta, o se concretó en su día con dar plaza definitiva, de golpe, a todas las expectativas de destino.

De las intersecciones de estos tres impulsos salen los equilibrios políticos en materia laboral, donde la tasa de reposición arbitra esa reducción de la volatilidad docente.

El problema es que se parchea autonómicamente un modelo de oposición que hace aguas y que requiere de un pacto de Estado. Ya dije, entre interinos y concertada, poco más de la mitad de nuestros docentes ha conseguido plaza por oposición, la cual, con un modelo de ejercicios muy cuestionado, tampoco responde ya a las necesidades actuales de nuestra escuela. La docencia cada día es más de equipos y la organización escolar (cursos, asignaturas, etcétera) se quiebra. Modelos como el MIR educativo y/o de acreditación previa a la contratación senior es lo que se atisba. La culpa, no obstante, está en un Madrid que no da el paso.