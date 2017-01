Laicidad y religiosidad

Abierto el debate por parte del Ayuntamiento de Valencia acerca de la retirada de los símbolos religiosos de los espacon públicos, he pensado acerca de cómo comenar el tema y ofrecer alguna que otra reflexión, Y me he decidido por unas cuantas ideas tomadas de aquí y alla. ¿Reflexionaremos? Eso deseo. Reproduzco para comenzar al Papa Francisco, que ante una pregunta sobre el tema en la entrevista reciente en 'El País' decía: «Diálogo. Es el consejo que doy a cualquier país. Por favor, diálogo. Como hermanos, si se animan, o al menos como civilizados. No se insulten. No se condenen antes de dialogar. Si después del diálogo quieren insultarse, bueno, pero por lo menos dialogar. Si después del diálogo se quieren condenar, bueno. Pero primero diálogo. Hoy día, con el desarrollo humano que hay, no se puede concebir una política sin diálogo. Y eso vale para España y para todos. Así que si usted me pide un consejo para los españoles, dialoguen. Si hay problemas, dialoguen primero».

A continuación, un principio constitucional: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Y unas manifestaciones de un portavoz de un partido en el ayuntamiento, Peris, de València en Comú, que ha asegurado que no querían «sembrar divisiones» pese a «lo polémico» del asunto y ha defendido que el Estado laico garantiza «la libertad y la concordia». «No vamos a destrozar iglesias ni a quemar retablos ni a impedir que se entre a iglesias, sinagogas o mezquitas», ha indicado, para aceptar que sean expertos quienes decidan qué elementos culturales y patrimoniales son tradición.