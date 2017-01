LOS DE FUERA

No sabemos aún a quién pertenece el mundo, pero Trump cree que es suyo. Las manifestaciones contra su veto a los inmigrantes, que es un linaje al que pertenecemos todos, aumentan. ¿De quién es el mundo? ¿De sus eventuales pobladores que aquí nos pasamos una temporada, más bien corta, o de quienes se adueñan de él? Si bien se mira, aunque nuestra visión no llegue muy lejos, el mundo pertenece a las generaciones que lo habitan. Allá ellos. Que les vayan dando todos los honores que merecen, además de los inmerecidos. Ha llegado el momento, tan histórico como todos, en el que nadie sabe si está dentro de este pequeño planeta suburbano, perdido entre millones de galaxias, o continúa siendo un inmigrante. Todos vinimos del exterior. No sólo los ministros de Asuntos Exteriores. Ahora, ya que el presente es «una poderosa divinidad», hasta el Rey dimitido tiene que responder por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Un destino difícil ese de heredar lo que nos ha tocado, por suerte o por desgracia, pero los hay peores. El comisario Villarejo, que Dios guarde, asegura que el Rey Juan Carlos estaba implicado en el oscuro 'caso Pujol'. Lo que nos faltaba, ahora que todavía no sabemos quién va a ganar la Liga. La frivolidad no es sólo un refugio: es una guarida.

Del exRey abajo nadie se libra. La prensa mundial le atribuye ser uno de los hombres más ricos de este mundo lleno de pobres. ¿Hasta dónde va nuestra hipocresía nacional para no abordar ese tema y concederle más espacio que a Bárcenas o a la Pantoja? Para tirar de la manta lo primero que se precisa es que se tape a todos. ¿Quién tira de ella, si es corta por las dos puntas? Ocurre lo mismo que en el legendario caso de la mujer adúltera. El único que tenía derecho a tirarle la primera piedra era el marido, que quizá fuese un inmigrante. Vaya usted a saber, porque nadie quiere saber nada.