Cuestiones ateas

Los ateos son esos señores que existen gracias a Dios y así explicarnos por qué es malo creer en Él y no en el azar. También nos enseñan cómo y cuándo, dejamos de ser mono tontos convirtiéndonos en mono sabios. Como Dios Trino no existe se refieren a la Materia, Azar y Selección; también trinidad pero no divina. Hace millones de años que esa trinidad adivina no ha vuelto a transformar ningún mono-tonto en mono-sabio, que sepamos. Parece que es cuestión de tiempo: dentro de unos cuantos millones de años volverá a producirse el fenómeno. A un amigo a-teo le pregunté cual podria ser nuestro próximo estado evolutivo pues no había motivo alguno para pensar que esa trinidad a-divina haya dejado de actuar sobre nosotros. Me contestó que probable y azar-osamente volveríamos al principio, como amebas, aunque realmente nadie sabe qué camino tomará la Evolución en un mundo tan relativo donde la verdad o la mentira dependen solo del color del cristal con que se mira. Le miré sorprendido y solo pude decirle a-dios.