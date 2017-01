COMPROMISO Y RESBALONES

Después de los que se ha sufrido, el Valencia afrontó el partido ante la UD Las Palmas en situación inmejorable para distanciar definitivamente a los que pelean por no descender, y comenzar a fijarse en los resultados de los equipos inmediatamente situados por encima en la tabla clasificatoria. La jornada había sido tremendamente favorable, como digo, en relación a los que están en lo más abajo de la clasificación, aunque lógicamente, si ellos pierden es porque los de mitad tabla y los de arriba ganan. Algo que ahora mismo nos sirve, pero que a medio plazo podría perjudicarnos. Pero como yo digo muchas veces, empecemos por la A, y ya iremos avanzando en nuestras intenciones, puntos de mira, y posibilidades u objetivos realistas, pero ambiciosos. Como cualquier empresa debería hacer, establecer objetivos alcanzables con cierta ambición, con sus correspondientes hitos intermedios, fijando un plazo razonable, e involucrando a todos los miembros del equipo.

No viajábamos con todos, pero sí con los absolutamente necesarios para conformar el once habitual de la última era Voro al frente del grupo, y con la garantía casi total de compromiso y competitividad alcanzada contra el Español y en el estadio de La Cerámica. La confianza ya cargada hasta los topes, con el ánimo de no sufrir un revés que disminuyese su nivel, y la seguridad de tener que realizar exactamente lo mismo, idéntico, que se logró plasmar ante el Villarreal. El rival, la UD Las Palmas juega muy parecido, y el planteamiento de Voro debía ser tal cual se ejecutó la semana pasada. Incluso hubiese dicho yo que los insulares, aun exageran más cuando desean canalizar su ataque, y eso debía favorecer nuestra presión.

Semanas revueltas para los locales, Quique Setién también pudo disponer de casi todos sus efectivos para poder confeccionar un once típico, que tan buenos resultados le estaba dando. A priori, partido muy atractivo como colofón a la jornada liguera, que tan positiva se estaba dando.

El partido comenzó con cierto equilibrio entre los dos equipos pero poco a poco parecía que Las Palmas se iba a hacer con el dominio del juego. Una realidad vivida ya la semana pasada en Villarreal y que el Valencia rompió con un gol de Santi Mina, el tercero consecutivo de un delantero recuperado para la causa por Voro tras no contar para Prandelli. El balón de Gayà fue precioso y preciso para el gallego no cayera en fuera de juego. Ambos conjuntos presionaron y se situaron muy bien tácticamente, por lo que era difícil jugar. El Valencia sorprendió al contragolpe. Las Palmas puso una marcha más y el gol de Viera a punto de llegar al descanso, aunque nos disguste, es cierto que hizo justicia porque los canarios no se merecieron irse al vestuario con derrota.

La expulsión de Munir decantó el partido a favor del equipo local. La roja noqueó al Valencia. Lemos marcó un golazo y Mangala, en un error de bulto, se la dejó en bandeja a Boateng. Lo que no se puede admitir en un profesional es una mala elección de los tacos. Muchos resbalones de distintos jugadores. Pese a la derrota, compromiso y actitud. Parece que las cosas han cambiado.