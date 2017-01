COMANDANTE RIBÓ

Durante unas semanas, el martillo neumático ha atronado desde primera hora en la calle donde vivo para construir un tramo del carril bici, una obra que entiendo necesaria porque beneficiará a los ciclistas, que podrán circular más seguros, por lo que asumo las molestias, incluso la falta de coordinación municipal al levantar una calzada que unos pocos meses antes había sido reasfaltada. Los ruidos en una gran ciudad como Valencia son normales, por la noche y por el día, desde las obras públicas al tráfico incesante de coches y autobuses, o desde la carga y descarga de camiones y furgonetas a la gente joven que sale a divertirse los fines de semana. Lo que es difícil es que te despierte un gallo, como en las zonas rurales. La lucha contra toda esta contaminación acústica, real y muy molesta, es competencia de unos ayuntamientos que tienen que hacerla compatible con el propio funcionamiento de las actividades comerciales, con la necesidad de movilidad de sus ciudadanos y con el ejercicio de derechos que entran en colisión (el ocio frente al descanso). Incluir en ese apartado de 'contaminación acústica' a las campanas de iglesias que tocan dos o tres veces al día por espacio de un minuto o minuto y medio, es decir, no más de cuatro o cinco minutos cada día, es una broma de mal gusto, una ocurrencia más del alcalde Ribó y de su equipo de concejales-comisarios políticos que con el impagable respaldo de la marca blanca podemista (València en Comú) han iniciado una campaña de acoso y derribo contra la Iglesia católica con el único objetivo de sacar rendimiento electoral al anticlericalismo más rancio. Si las campanas sonaran de noche, a altas horas de la madrugada, o a todas horas, o si lo hicieran con un nivel sonoro inaguantable, comprendería que el consistorio interviniera en defensa de un vecindario agobiado y maltratado. Pero cuando no es así, cuando se trata de una práctica esporádica y breve, la única explicación que cabe encontrar a esta nueva excentricidad populista, radical y sectaria es el afán de molestar a los creyentes, de marcar distancias, de excluir a los que se declaran católicos como si fueran unos apestados con menos derechos que el resto de ciudadanos. En la nueva carta de derechos que poco a poco va configurando el alcalde Ribó existen valencianos de primera y valencianos de segunda. Si vas en bicicleta a todas partes, hablas en «la nostra llengua» y te declaras abiertamente anticlerical, estás en el grupo de los elegidos, pero como se te ocurra ser católico, expresarte en castellano y circular en coche o en transporte público, ya te puedes ir preparando. El revolucionario Ribó, el que habla del «comandante Fidel Castro» (¿no es el dictador Fidel Castro?) está claro que no es tu alcalde.