El desafecto a la religión católica por parte del señor Ribó y sus camaradas va en aumento. La última manía persecutoria llega a las campanas de San Nicolás. Evidentemente, para el actual alcalde de Valencia, el toque de campanas no es música celestial, ni sonido amigable que convoca, alerta y avisa de lo que acontece. Para el señor Ribó, el bello y tradicional sonido de las campanas, es un ruido molesto que supera el límite de decibelios permitidos, hasta el punto de considerarlo como 'contaminación acústica'. ¡Qué disparate! Afortunadamente, el sonar de las campanas no contamina, todo lo contrario, da vida, alegría y transcendencia allí donde suenan. El diagnóstico de don Antonio Corbí, párroco de la iglesia, es totalmente acertado, «la contaminación es ideológica», nada de acústica. Señor Ribó, su demostrada animadversión a las cosas de Dios, le conducen reiteradamente por caminos que ofenden la fe y la razón de la mayoría de valencianos. Impulsar su extremada ideología totalitaria en la noble y leal ciudad de Valencia, no tiene futuro. Por favor, señor Ribó, deje de socavar las tradiciones y los sentimientos del pueblo valenciano, deje de satisfacer a unos pocos llenos de ideología y de agraviar a muchos cargados de afecto, coja lo que nos une y deje lo que nos separa, deje de conducir en contra de dirección. Hágame caso, señor Ribó, deje sonar las campanas de San Nicolás.