LA BUENA EDUCACIÓN

El mozarrón suizo de la raqueta siempre llora. Llora cuando pierde y también cuando gana. Llora por la tristeza que mana de la derrota pero también llora cuando la emoción le embarga en plena victoria. El caso es llorar. Nada resulta tan políticamente correcto en nuestros días como la derrama de lágrimas. El llanto es rentable porque humaniza y genera una corriente de simpatía universal, global, sideral. Lloro, luego existo.

Vivimos rodeados de pésima educación, de bronca ambiental, de histerismo a flor de piel, de energumenismo rampante. Pero luego, en la batalla entre dos tenistas, el nuestro y el de Suiza, hemos asistido a un combate entre dos luchadores que no dejan de propinarse piropos y gestos amistosos de palmas palmitas, con lo cual me siento algo atufado porque la sombra de la cursilería se conoce que agrede mis apetitos pelín sádicos. Seguimos sin encontrar el equilibrio entre la grosería atroz y el membrillo tontorrón. Este duelo entre caballeros o caballeretes ha promovido una catarata de tópicos buenistas rebozada por golosinas azucaradas y litros de almíbar. La épica sin colmillos retorcidos ni gamberradas psicológicas se reduce a merendola de abuelitas que juegan al bridge. Hubo un momento en el cual temí que se besasen y luego se casasen para formar una moderna pareja como la del ex embajador yanqui en Madrid y su novio el decorador de postín, tan amigos de los Obama. Si el público llega a corear, como en esas bodas de electricidad artificial, lo de «que se besen, que se besen», sospecho que Nadal y Federer se habrían aplicado un tornillazo bucal propio de adolescentes en pleno ardor de filete clandestino. Añoro la mala baba de McEnroe, la frialdad de psicópata de Borg, el punto callejero de Connors y la cara de secano pertinaz de nuestro Orantes. Ahora lagrimean. Siempre.